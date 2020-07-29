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Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarına tercihte danışmanlık desteği veriyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavını kazanan öğrencilere, tercih döneminde ücretsiz danışmanlık desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri rehber öğretmenleri, üniversite adaylarına tercihlerini yaparken de destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarına tercihte danışmanlık desteği veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavını kazanan öğrencilere, tercih döneminde ücretsiz danışmanlık desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri rehber öğretmenleri, üniversite adaylarına tercihlerini yaparken de destek oluyor.
Üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde 4 bin 334 öğrenciye ücretsiz kurs desteği veren Büyükşehir Belediyesi, tercih döneminde de öğrencilere destek oluyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavları’na katılıp tercih hakkı kazanan öğrenciler için ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Sergi Sarayında oluşturulan Tercih Danışmanlığı Merkezine belediyenin kurslarında eğitim alan öğrencilerin yanı sıra farklı okul ya da kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler de başvurabiliyor. Tercih Danışmanlığı Merkezine öğrencilerle birlikte veliler de geliyor ve onlar da tercih sistemi, okullar, bölümler, meslekler hakkında merak ettiklerini rehber öğretmenlere soruyor.
ÖSYM tercih ekranını 6 Ağustos’ta açacak. Ancak, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri rehber öğretmenleri, Tercih Danışmanlığı Merkezi ile ücretsiz öğrenci kabullerine şimdiden başladı. Böylece öğrenciler, tercih gününe kadar daha ayrıntılı düşünme şansı yakalıyor. Tercihler hakkında bilgi alan öğrenciler, 6 Ağustos14 Ağustos arasında yapılacak tercih sürecine daha bilinçli şekilde hazırlanıyor. Destek merkezine gelen öğrenciler, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri rehber öğretmenleri ile sohbet ediyor, nasıl bir eğitim, nasıl bir gelecek hedeflediğini anlatıyor.

“Sadece kendi öğrencilerimize değil Mersin’deki tüm öğrencilere destek veriyoruz”
Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri rehber öğretmenlerinden Cansu Turan, üniversite sınavlarına girmiş ve tercih hakkı kazanmış her öğrencinin ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanabileceğini söyledi. Turan, “Biz sadece kendi öğrencilerimize değil, Mersin’deki tüm öğrencilerimize tercih konusunda destek vermeyi amaçladık. Bu uygulamamız her dönem devam edecek, çünkü çocukların çalışmanın yanı sıra bunlara da ihtiyaçları oluyor. Nelere dikkat etmeleri gerektiğini kendilerine ifade edebilmek adına biz rehber öğretmenler çocuklarımıza yardımcı oluyoruz” dedi.
Tercihlerin 6 Ağustos14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını kaydeden Cansu Turan, “Fakat biz öncesinde çocuklarımıza hangi bölümlerin gelebileceğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini çok öncesinden tespit edip kendilerine düşünme fırsatı oluşturmak istiyoruz. O anlamda burada hizmet veriyoruz. Çocuklarımız da ilgi gösterdiler. Hem kendi kurumumuzdan hem dışarıdan öğrencilerimiz geldi” diye konuştu.
Ön lisans programlarını tercih edecek öğrencilerin puanı, lisans programlarını tercih edecek öğrencilerin başarı sıralamasını dikkate alması gerektiğini vurgulayan Turan, “Belki puanda çok uçuk farklar olabilecek. Biz burada çocuklarımızın nelere dikkat etmesi gerektiğini tek tek ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizi mutlu olacakları bölümlere yönlendiriyoruz”
Lisans programlarını tercih edecek öğrencilerin, o bölümün getirileri, kendisine kazandıracağı yetkinlikler konusunda bilgi sahibi olmalarını öneren Turan, “İlgi ve yetenek çok önemli. Puan sıralamasına göre iyi bir bölüm geliyorsa ama ilgisi yoksa öğrencimizin yazmasını ve mutsuz olmasını istemeyiz. O yüzden daha nokta atışı yapıp öğrencimizi ileriki hayatında, iş hayatında mutlu olabileceği bölümlere yönlendiriyoruz. Bazı durumlarda sadece üniversiteye gitmek adına tercih yapılıyor. Sonrasında pişmanlık duyuluyor. Yanlış tercih yapıldığında, belli bir zaman geçtikten sonra vazgeçildiğinde o bölümden okul puanı yarıya düşüyor. Bu anlamda öğrencilerimizin seveceği, okuyacağı bir bölümü tercih etmesi önemli” ifadelerini kullandı.

Ailelere ve öğrencilere uyarı
Belli bir hedefi olan ve o hedefine yakın puan alan öğrencilerin bu yıl herhangi bir tercih yapması yerine tercih yapmadan bir yıl beklemesini öneren Turan, tercih yapıp bir bölüme yerleşen öğrencilerin, yeniden sınava girmeleri durumunda okul puanlarının yarı oranında azalacağına dikkat çekti. Cansu Turan, ailelere ve üniversite adaylarına şu önerilerde bulundu:
“Tercihlere ailelerin de gelmesini istiyoruz, çünkü ailenin de bakışı, öğrenci üzerinde baskısı farklı olabilir. Ailelerle yetenekler konusunda farklı konuşmalar yapabiliyoruz. Bizim istediğimiz; ailelerin çocuklarına yetenekleri doğrultusunda tercih yapmalarına izin vermeleri. Çocuklarımız küçük değiller. Çocuklarımız çoğu şeyin farkında zaten. Çocuklarının yetenekleri, istedikleri bölüm doğrultusunda, hedeflerine yönelik tercih yapmalarına müsaade etmelerini bekliyoruz. Mersin’de ikamet ediyorum. Mersin Üniversitesi’nde okudum. Kendimi şanslı hissediyorum. Amacımız sadece farklı bir şehre gitmek değil. Amacımız 4 yıl sonra emin adımlarla iş hayatına girebilmek. O anlamda Mersin’de üniversitelerimiz var. Çok iyi öğretim elamanlarımız var. Bölümleri araştırıp, öğretmenleri araştırıp ona göre tercih yapabiliriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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