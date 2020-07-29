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Sosyal medya aracılığıyla buluşan gençler ormandaki çöpleri temizledi Çevreci gençler piknik yapılan ormanlık alanı temizledi Toplanan çöpler cam, plastik ve kağıt olarak ayrıştırılıp geri dönüşüme gönderilecek

İHA

Sosyal medya aracılığıyla buluşan gençler ormandaki çöpleri temizledi Çevreci gençler piknik yapılan ormanlık alanı temizledi Toplanan çöpler cam, plastik ve kağıt olarak ayrıştırılıp geri dönüşüme gönderilecek

Mersin'in Erdemli ilçesinde sosyal medya aracılığı ile bir araya gelen bir grup genç, piknik yapılan ormanlık alanları temizlemek ve temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplanan çöpler cam, plastik ve kağıt olarak ayrıştırılıp geri dönüşüme gönderilecek.
Bir dönem sosyal medyada gençleri çevre temizliğine özendirmek için temizlenen alanların 'öncesi ve sonrası' paylaşımları yapılarak farkındalık oluşturuldu. Ancak pandemi döneminde çevre temizliği kampanyaları da bir süre askıya alındı.
Erdemli ilçesinde bir grup genç sosyal medya aracılığı ile bir araya gelerek yeni bir çevre temizliği akımı başlatıp, farkındalık oluşturmak için Kayacı bölgesinde ormanlık alanda çevre temizliği yaptı. Kampanyayı öğrenen iş adamı ve AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdar Kaya da gençlerle birlikte çevre temizliği yapıp, gönüllü çevrecilere destek oldu.

"Doğadan koparılmış alanları yeniden doğaya kazandıracağız"
Kampanyanın projesini hazırlayan gençlerden Muhammet İçel sosyal medya aracılığı ile bir araya geldiklerini belirterek, "Biz daha önce böyle bir akımı sosyal medyada görmüştük. Fakat o akım bir süre gündem de kaldı ama devamı gelmedi. Biz bir grup gönüllü olarak toplandık. Amacımız öncelikle doğadan koparılmış olan alını tekrar doğaya kazandırmak" dedi. İçel, Mersin'de başlattıkları bu çalışmayı Türkiye geneline yaymayı planladıklarını da dile getirdi.
Gönüllülerden Raziye Gürsoy da, "En azından piknik yaptığımız alanları gezdiğimiz doğayı temiz tutabilirsek, bu alanlar bize kalacak. Bize kaldığı zaman daha uzun ömürlü olacak. Özellikle buralarda orman yangınları çok, bunların da önüne geçmek gerekiyor. Cam kırıkları, plastik şişeler doğaya atılmış. Diğer taraftan geri dönüşüm ile kazanılacak her şey bizim için çok kıymetli. Böyle bir akım başlattık. İnşallah devamı gelecek. Bütün gençleri, bütün yetişkinleri, özellikle bu sıkıntılı süreçlerde evde sıkılan bütün çocuklarımızı sokakta çöp toplamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Çöpleri doğaya atmayalım"
İş adamı ve AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya ise "Bundan sonraki süreçte de bu ekiple birlikte Erdemlimizin tamamını temizlemeye çalışacağız. Temizleme gayreti içinde olacağız. Buradan tüm vatandaşlarımızdan ricamız, çöplerimizi doğaya atmayalım" şeklinde konuştu.
Gençler tarafından toplanan çöpler cam, plastik ve kağıt olarak geri dönüşüme gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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