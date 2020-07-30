Mersin'de 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Mersin'de bir tır garajının deposunda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon liran olan 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tır garajındaki isimsiz depoda arama yaptı. Yapılan aramada, depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen depo sahibi N.A., Y.A. ve İ.A. isimli 3 şüpheli, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

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