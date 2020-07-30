Mersin´de 2 milyon lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN polisi, bir depoya düzenlediği baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan gümrük kaçağı makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren TIR garajı içerisinde bulunan, N.A, Y.A. ve İ.A.'ya ait depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan, 10 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa Ercan

2020-07-30 10:56:31



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