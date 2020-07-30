Akdeniz Katı Atık Birliği tasfiye edildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Katı Atık Birliği’nin Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Katı atık düzenli depolama alanı ve tesislerinin projelendirilmesi ve yapım işleri bu süreçten sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceği için genel kurulda, birliğin tasfiyesine karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer başkanlığında yapılan Akdeniz Katı Atık Birliği Genel Kuruluna, Aydıncık Belediye Başkanı ve Akdeniz Katı Atık Birliği Başkanı Ferat Aktan, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir ve birlik üyeleri katıldı.



Üç ilçenin en büyük sorunu olan vahşi depolama sorunu ortadan kalkıyor

Bu süreçten sonra katı atık düzenli depolama alanı ve tesislerinin projelendirilmesi ile yapım işleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceği için genel kurulda, Akdeniz Katı Atık Birliği’nin tasfiyesine karar verildi.

Ayrıca, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin ortak sorunu olan katı atıkların düzenli depolanması ve değerlendirilmesi sorunu üzerinde duruldu. Vahşi depolama alanları kapatılarak rehabilite edilecek. Bundan sonraki süreçte sorunun çözümü için İller Bankası ile temaslar devam edecek.

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