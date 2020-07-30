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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinin kursuna katılan 124 genç ilk 50 bine girdi

İHA

Büyükşehir Belediyesinin kursuna katılan 124 genç ilk 50 bine girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üniversiteye ücretsiz hazırlık kurslarında öğrenim gören gençlerden 124’ü ilk 50 bine girmeyi başardı. Bu gençlerden 65’i ilk 20 binde, 8’i ise ilk 5 binde yer aldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kentin 8 ilçesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde öğrenim gören 4 bin 334 öğrenci bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına girdi. 27 Temmuz’da açıklanan sınav sonuçlarına göre, Büyükşehir’in öğrenim desteği sağladığı 124 genç Türkiye’de ilk 50 binlik sıralamalarda yer alırken, bunların 65’i ilk 20 bin, 8’i ise ilk 5 bine girdi.

124 öğrencinin 61’i sayısal alanında ilk 50 binde
2728 Haziran’da gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları 27 Temmuz’da açıklandı. Türkiye genelindeki 2 milyon 433 bin 219 üniversite adayı gençten 4 bin 334’ü, sınavlara Büyükşehir Belediyesi’nin kurs merkezlerinde hazırlandı. Bu 4 bin 334 öğrencinin 124’ü farklı alanlarda Türkiye geneli sıralamanın 50 binlik diliminde yer aldı. 124 gencin 65’i ilk 20 bine, 24’ü ilk 19 bine ve 8’i ilk 5 bine girdi. Sayısal, eşit ağırlık, dil ve sözel alanlarında sınava giren 124 öğrencinin 61’i sayısal alanında ilk 50 bin, 8 öğrencinin ise 5’i yine sayısal alanında ilk 5 bin başarısı gösterdi.

“İlk 50 bin içerisinde 124 öğrencimiz olduğunu görüyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Büyükşehir’den eğitim desteği alan öğrencilerin ilk 50 binlik başarı sıralamasını paylaşarak, “Sayısal öğrencilerimiz tıp, mühendislik gibi tercihler yapabilirler. Eşit ağırlık açısından da iyi okullarda işletme, hukuk bölümleri söz konusu olabilir. Dil alanındaki arkadaşımız için de yine geniş bir tercih alanı bulunduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. Elde edilen başarının altında disiplin ve özverinin yattığını söyleyen Gökayaz, salgın sürecinde dahi eğitimi aksatmadıklarını vurgulayarak, “Öğretmenlerimiz bu süreç içerisinde çok büyük emek verdiler. Baştan itibaren disiplinli bir çalışma söz konusuydu. Sadece akademik boyutta değil, sosyal anlamda da bir çalışma yürütüldü. Öte yandan bir pandemi süreci yaşandı. Bu dönemde de online çalışmalarımızla öğrencilerimizi destekledik ve eğitimden geri kalmadılar” dedi.

“Tercih yapmak isteyen bütün öğrencilerimizi Kongre Merkezimize bekliyoruz”
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 14 Ağustos’a kadar kentteki tüm üniversite adayı gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı desteği sağladıklarını belirten Gökayaz, “Biz öğrencilerimizi tercih sürecinde de yalnız bırakmıyoruz. Sadece bünyemizde eğitim gören öğrencilerimizi değil, sınavlara girip de tercih yapmak isteyen bütün öğrencilerimizi Kongre Merkezimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gelecek sene en az iki kat daha olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz”
Yeni dönem için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Gökayaz, Bozyazı’da yeni bir YKS hazırlık kursu ve Tarsus ilçesi Yenice Mahallesinde LGS’ye hazırlık kursu açacaklarını ifade etti. Gökayaz, “Aldığımız sonuçlar aslında bizi daha da motive ediyor. Gelecek seneyle ilgili şu anda hizmet içi eğitim programımız devam ediyor. Kadromuza yeni almakta olduğumuz öğretmen arkadaşlarla birlikte daha disiplinli, daha güçlü bir kadro kuruyoruz. Gelecek sene en az iki kat daha olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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