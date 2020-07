Erdemli Belediyesinden ‘Evde Bayram Tıraşı’

– Mersin’in Erdemli Belediyesi, 2015 yılında ‘Bir İnsanlık Projesi’ sloganıyla hayata geçirdiği Limon Çiçeği Projesi kapsamında Kurban Bayramı öncesinde evinden çıkamayan hasta ve yaşlı vatandaşlara berber hizmeti veriyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ‘Bayram Tıraşları Erdemli Belediyesinden’ sloganıyla başlatılan kampanya dahilinde, 413 vatandaşa haftada 3 gün olmak üzere yılda 12 bin 548 kez berberlik hizmeti sunan Limon Çiçeği ekipleri, pandemi kurallarına uygun hizmet vermeye devam ediyor.



“Bayram tıraşları Erdemli Belediyesinden”

Erdemli Belediyesi olarak hayatın her alanını kolaylaştırma yolunda çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, engelleri bir bir kaldırdıklarını belirtti. Başkan Tollu, “Maneviyatın doruğa ulaştığı, kardeşliğimizin, dayanışma ruhumuzun ve hemşehricilik duygularımızın pekiştiği müstesna günlerden bir tanesi. Bu bayramda da engelli olan vatandaşlarımızın, berbere gidemeyen insanlarımızın bayram tıraşının Erdemli Belediyesinden olduğu buradan bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

Erdemli Belediyesi olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Tollu, “Mazlumları gözetmek ve ihtiyaç duyduğunda insanlarımızın yanında olabilmek, bu kenti bütünleştirmek adına atılabilecek en önemli adımlardandır. Bizler sadece alt yapıdan, imardan sorumlu değiliz. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması, bizim sorumluluğumuzdadır; çünkü bu ilçede doğan, bu ilçede doyan, bu ilçede yaşayan her vatandaşımız bize emanettir. İşte bu yüzden gece demeden gündüz demeden çalışacak, girilmemiş tek bir ev bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın insani değerlere uygun yaşayabilmesi, hastalarımızın tedavilerinin sağlıklı koşullarda yapılabilmesi, eğitimden her bireyin fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanabilmesi adına ekiplerimiz gece demeden gündüz demeden çalışmakta. Bizler tüm kadrolarımız ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz ve yediden yetmişe herkes için hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

