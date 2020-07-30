55 gündür kayıptı, şelalede cesedi bulundu



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin) MERSİN'de 55 gün önce kızına kiraz götürmek için Çamlıyayla'daki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Süleyman Bozkurt'un (72), Tarsus Şelalesi'nde cesedi bulundu.

Çamlıyayla ilçesinde oturan Süleyman Bozkurt, 55 gün önce Tarsus'ta oturan kızına iki kasa kiraz götürdü. Bozkurt'tan o günden sonra bir daha haber alınamadı. İlk eşinden 3, ikinci eşinden ise bir olmak üzere 4 çocuğu olan Süleyman Bozkurt'un Tarsus'a gittiği gün üzerinde yüklü miktarda para olduğunu öne süren yakınları, öldürülmüş olmasından korktuklarını dile getirdi.

ŞELALEDE GEZENLER GÖRDÜ

Bugün Tarsus Şelalesi'ni gezen vatandaşlar su yüzeyinde ceset görüp, yetkilileri aradı. Bölgeye gelen polis ekiplerince cesedin üzerindeki kıyafetlerde yapılan aramada, Süleyman Bozkurt'a ait kimlik ve banka kartları bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Öte yandan, Bozkurt'un geçen mart ayında bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildiği ve Tarsus Devlet Hastanesi'ne tedavi edildiği öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-07-30 13:38:12



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