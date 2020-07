Başkanlardan Kurban Bayramı mesajı

– Mersin’deki belediye, siyasi parti, oda ve kurum başkanları, yayınladıkları mesajlarla Mersin halkının, Türkiye’nin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutladılar. Başkanlar, bayram boyunca korona virüs tedbirlerine uyulması çağrısında da bulundular.



Başkan Seçer: “Bayramın huzurlu bir hayatın kapılarını açmasını tüm kalbimle diliyorum”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mesajında, bayramların, insanların kardeşçe kucaklaştıkları, birbirlerine olan saygı ve sevgilerinin perçinlendiği çok özel günler olduğunu vurguladı. Seçer, “İnsanlığın sağlık başta olmak üzere, barış ve huzura çok daha fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde, bu bayramın huzurlu bir hayatın kapılarını açmasını tüm kalbimle diliyorum. Bizler; köklü tarihi ve kültürel mirasıyla yüzyıllardır hoşgörü ve barışın merkezi olan güzel kentimizin, daha mutlu ve huzurlu gelişmesi, kalkınması ve hak ettiği değerleri kazanarak yarınlara yürümesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Paylaşma ve dayanışmanın daimi olduğu nice bayramlar dileğiyle mübarek Kurban Bayramını kutluyor, tüm hemşehrilerime sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum” dedi.



Başkan Yılmaz: “Bayram, ülkemize ve milletimizi huzur ve barış getirsin”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin ve hemşehrilerinin bayramını kutladı. Yılmaz, “Bu yıl da mübarek Kurban Bayramına milletçe el ele gönül gönüle ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği, kardeşlik, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının en yoğun şekilde yaşandığı özel günlerdir. Canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu bayramımızı da idrak edeceğiz ve birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacağız. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz Ramazan Bayramında akrabalarımızla, sevdiklerimizle yan yana olamadık, ev ziyaretleri yapamadık. Ama sağlık her şeyden daha önemli. Bu Kurban Bayramında da kontrolü elden bırakmayalım, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Milletçe el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günler de geçecek daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu güzel günlere kavuşacağız inşallah. Tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, ülkemize ve milletimize huzur ve barış getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.



Başkan Gültak: “Bayramda daha çok paylaşalım”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ise “Özellikle 2020 yılı içinde yaşadığımız onca zorluk; özellikle de küreselleşen korona virüs pandemisi, insanlığın birlik, dayanışma, paylaşım ve hoşgörüye ne kadar çok ihtiyacı olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte bu bayram da daha çok paylaşalım, daha çok birlik ve dayanışma içinde olalım” dedi.

Bayramda, maske ve sosyal mesafe başta olmak üzere, korona virüs tedbirlerinin akıldan çıkarılmaması gerektiğine de işaret eden Başkan Gültak, “Salgına karşı alınan tedbirleri elden bırakmadan, ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte; güzel, mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirelim. Kurban Bayramımızın; başta İslam Alemi olmak üzere, tüm dünyada barışa, kardeşliğe, huzur ve esenliğe vesile olması temennisiyle, bayramımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gültak, belediyenin birimlerini tek tek ziyaret ederek personelle de bayramlaştı.



Başkan Tarhan: “Kurban Bayramımızı, tedbiri elden bırakmadan kutlayalım”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm vatandaşların sağlıklı ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri dileklerini iletti. Başkan Tarhan, “Dostluğu, sevgiyi, kardeşliği, geleceğimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmadan, birlik ve beraberlik içinde olmasını dilerim” dedi.

Bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygıyı perçinlendiği, küslüklerin unutulduğu çok özel günler olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Ancak bu bayram maalesef diğer bayramlardan biraz farklı kutlamaya özen gösterelim. Mümkün olduğunca bayramımızı bayram gibi yaşamak için sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskemizi mutlaka kullanalım. Daha da önemlisi kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi ve toplumumuzu korumak için gelenek haline gelen bayram ziyaretlerimizi yapmayalım. Mezitlililerin, belediye personelimizin ve vatandaşlarımızın bayramlarını kutlar, gönenç içerisinde, sağlık kaygısı olmadan, bir arada geçireceğimiz, nice bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Başkan Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:



Başkan Tollu: “Bayramın birlik, beraberlik ve huzur getirmesini dilerim”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise mesajında şunları kaydetti:

“Kıymetli hemşerilerim, bu yıl dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs salgını dolayısıyla kontrollü olarak geçirdiğimiz bayramlarımıza bir yenisini daha ekleyerek, Kurban Bayramını pandemi kurallarına uygun bir şekilde geçireceğiz. Bu yeni dönemde, siz değerli vatandaşlarımızın bayramı huzurla geçirmesi adına bizler görevimizin başında olacağız. İslam Aleminin Kurban Bayramını en içten duygularımla tebrik eder, bu günlerin ülkemize ve tüm dünyaya birlik, beraberlik ve huzur getirmesini dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun.”



İl Başkanı Ercik: “

Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de mesajında, “Bayramlar, merhamet duygularımızı harekete geçiren, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlayan günlerdir” dedi.

Bayramların birlik ve beraberliğin en sıcak şekilde hissedildiği günler olduğunu ifade eden Ercik, “İnsanları birbirine yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendiren, küskünleri barıştıran bir bayrama daha kavuştuk. Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı, kardeşlik ve dostluk bağlarımızı kuvvetlendiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştiren, paylaşma ve yakınlaşmanın en üst seviyede yaşandığı özel günlerdir. Bayramlar, merhamet duygularımızı harekete geçiren, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlayan günlerdir. Bu bayramda sevdiklerinizle bir arada olacağız. Maske, temizlik ve sosyal mesafe tedbirlerine uyarak sevdiklerimiz ve yakınlarımızla bir araya gelelim. Mersinli hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



Yeşilboğaz: “Gülüşlerimizin çoğaldığı nice bayramlara”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise mesajında, “Bayramları bayram yapan, insanca yaşamayı yaşatacak olanlardır. Hukuk, adalet, barış, özgürlük ve sevgi üzerine inşa edilen bir yaşam, insanlar için bayramdır. Bayramların özü ve ruhu olan; bir arada yaşamanın, eşitliğin, barışın, sevginin, faklı olmaya, farklı düşünmeye tahammülün her daim hakim kılındığı, gülüşlerimizin çoğaldığı nice bayramları sağlıkla kucaklamak dileğiyle tüm meslektaşlarımızın, Mersin halkının ve tüm insanlığın Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.



Kızıltan: “Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeden, medeni bir toplum olamayız”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, mesajında dayanışma ve hoşgörü vurgusu yaparak, “Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeden, medeni bir toplum olamayız” dedi.

Bayramların insanlar arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı ve hoşgörüyü arttırdığına ve bu sayede birlik ve beraberlikle güçlü bir toplum oluşturulduğuna işaret eden Başkan Kızıltan, “Geleneksel olarak tüm ailenin bir arada bulunduğu bayramlarımız insanların daha çok yakınlaşmasına, toplumun temeli ve harcı olan karşılıklı sevgi ve saygının artarak yaşanmasına vesile olan zamanlardır” ifadelerini kullandı.

Mersin iş dünyası adına Kurban Bayramını kutlayan Kızıltan, mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Bireylerin aynı düşünce ve değerlerde buluşmalarına vesile olan, gönülleri yakınlaştırarak, kişisel çekişmelerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yaşanmasına olanak sağlayan Kurban Bayramının, sosyal yardımlaşma ve dayanışmamızın zirveye çıktığı günler olmasını temenni ediyoruz. Bu kutsal günlerin sadece milletimize değil, barışa ve huzura her zamankinden daha çok ihtiyacı olan tüm dünya uluslarına huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Mersin iş dünyasının, tüm Mersinlilerin ve milletimizin bayramını kutluyor, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyoruz.”

