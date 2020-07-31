Drone havadan tespit etti, ekipler cezayı kesti Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla kent merkezindeki tedbirlerini arttıran trafik ekipleri, kural ihlali yapan araç sürücülerini havadan tespit ederek gerekli cezai işlemi uyguluyor

Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla kent merkezindeki tedbirlerini arttıran trafik ekipleri, drone desteğiyle yaptıkları denetimlerde kural ihlali yapan araç sürücülerini havadan tespit ederek gerekli cezai işlemi uyguluyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde olası kazaların önüne geçmek için önlemlerini artırdı. Özellikle aşırı hız, kemer kullanımı, seyir halinde iken cep telefonu ile görüşme ve kırmızı ışık ihlalleri konusunda denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, aynı zamanda yoldaki araç trafiğini de drone ile havadan kontrol etti. Yaptıkları kural ihlalleri havadan drone ile tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bu kapsamda bayram tatilinin ilk gününde, merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde, ışık ihlali yaptıkları drone ile belirlenerek uygulama noktasında durdurulan iki araç sürücüsüne ceza kesildi. Kontrol noktasında durdurulan sürücüler, ayrıca can ve mal kayıplarının yaşanmaması için kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Denetimlerin, bayram tatili süresince kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

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