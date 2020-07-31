Müslüman ve Hristiyan din adamlarından 'barış' dileği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müslüman ve Hristiyan din adamlarından 'barış' dileği

DHA

Müslüman ve Hristiyan din adamlarından 'barış' dileği


Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA )MERSİN'de Kurban Bayramı için Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.
Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel,  Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Başkanı Bedrettin Gündeş, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Dedesi Erdoğan Sevin, İtalyan Katolik Kilisesi Rahibi ve Ruhani Reisi Fransua Dondu, Mezarlık Müdürü Ercan Karteper, Mezarlık İmamı Mehmet Keskin ile çok sayıda kişi katıldı.
İmam Keskin'in duası ile başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunması ile devam ederken burada konuşan İtalyan Katolik Rahibi Dondu da dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı.
Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kuran-ı Kerim okudu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa Ercan
2020-07-31 16:21:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Su, bayram namazını Muğdat Camii’nde kıldı
YEREL HABERLER Vali Su, bayram namazını Muğdat Camii’nde kıldı
Mersin´de mesafesiz ve sağlıksız kurban kesimi
YEREL HABERLER Mersin´de mesafesiz ve sağlıksız kurban kesimi
Vali Su, il protokolüyle bayramlaştı Bayramlaşma programında korona virüs uyarısı yapan Mersin Valisi Su: “Vatandaşlardan özellikle istirhamım, maske, mesafe, hijyen kurallarına mutlaka riayet ederek bayramı geçirelim”
YEREL HABERLER Vali Su, il protokolüyle bayramlaştı Bayramlaşma ...
Mezitli Belediyesinden ücretsiz mezarlık servisi
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden ücretsiz mezarlık servisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi, Tece sahili için el ele verdi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi, ...
Başkan Seçer, şehit aileleri için kurban kesti
YEREL HABERLER Başkan Seçer, şehit aileleri için kurban kesti
Drone havadan tespit etti, ekipler cezayı kesti Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla kent merkezindeki tedbirlerini arttıran trafik ekipleri, kural ihlali yapan araç sürücülerini havadan tespit ederek gerekli cezai işlemi uyguluyor
YEREL HABERLER Drone havadan tespit etti, ekipler cezayı ...
Mersin'in cezeryesi bayramda ağızları tatlandıracak
YEREL HABERLER Mersin'in cezeryesi bayramda ağızları tatlandıracak
Mersin'deki kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Kasklı 2 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'deki kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Kasklı ...
Mersin'de kuyumcuya silahlı saldırı Erdemli ilçesinde iki bacağından vurulan kuyumcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Mersin'de kuyumcuya silahlı saldırı Erdemli ilçesinde ...
Vali Su, denetleme noktasında sürücülerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Su, denetleme noktasında sürücülerin bayramını ...
İncirde 7 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER İncirde 7 bin ton rekolte bekleniyor
Başkanlardan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkanlardan Kurban Bayramı mesajı
Vali Su Kurban Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Su Kurban Bayramını kutladı
MESKİ, kurban kesim yerlerine içme suyu hattı bağlantılarını tamamladı
YEREL HABERLER MESKİ, kurban kesim yerlerine içme suyu hattı ...
55 gündür kayıptı, şelalede cesedi bulundu
YEREL HABERLER 55 gündür kayıptı, şelalede cesedi bulundu
Erdemli'de bayram seferberliği
YEREL HABERLER Erdemli'de bayram seferberliği
Toroslar'da kurban satış yerleri ilaçlandı
YEREL HABERLER Toroslar'da kurban satış yerleri ilaçlandı
Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, personeliyle bayramlaştı
Akdeniz Belediyesi Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi Kurban Bayramına hazır
Erdemli Belediyesinden ‘Evde Bayram Tıraşı’
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden ‘Evde Bayram Tıraşı’
(Özel) 4 kişinin tecavüzüne uğradı, kürtaj istedi, mahkeme reddetti, AYM rekor tazminata hükmetti AYM ‘hak ihlali’ dedi, rekor tazminata hükmetti Anayasa Mahkemesi, Mersin’de cinsel saldırı sonucu hamile kalan genç kızın ‘hamileliğin sonlandırılması’ talebini 4 kez reddederek sürecin uzamasına ve çocuğun doğmasına neden olan mahkeme kararlarını hak ihlali sayarak genç kıza 100 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi
YEREL HABERLER (Özel) 4 kişinin tecavüzüne uğradı, kürtaj istedi, ...
Mersin şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma
YEREL HABERLER Mersin şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma
Büyükşehir ekiplerinden 141. Caddede kapsamlı çalışma
YEREL HABERLER Büyükşehir ekiplerinden 141. Caddede kapsamlı çalışma

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X