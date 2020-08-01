Lastiği patlayan çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde lastiği patlayan çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ve 2 temizlik işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesinde TOKİ konutları yakınında meydana geldi. F.Y. yönetimindeki 33 UN 757 plakalı çöp kamyonunun ön lastiği patladı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte kamyonda bulunan 2 temizlik işçisi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza zedelerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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