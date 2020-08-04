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Kurban Bayramı'nda hatırlanan meslek; çarkçılık

DHA

Kurban Bayramı'nda hatırlanan meslek; çarkçılık


Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) MERSİN'in Silifke ilçesinde usta Durhasan Kara, 40 yıldır seyyar çarkçılık yaparak, kör bıçakları bileyliyor. Ailesini ata mesleğiyle geçindirdiğini belirten Kara, "Eskiyen her bıçak bizim elimizden geçince hayata döner" dedi.
Silifke'de her yıl Kurban Bayramı öncesi ve sonrası ilçe sakinlerinin uğrak yeri, Taşköprü yakınlarındaki çarkçı Durhasan Kara oluyor. Kurbanlık etlerini evlerinde parçalamak isteyenler, bıçak ve satırlarını bilenmesi için 40 senedir ata mesleğini sürdüren çarkçı ustası Kara'ya getiriyor. Durhasan Kara, mesleğini çok sevdiğini ve çarkçılığın önemli bir değer olduğunu söyledi. 
Sanayileşmeyle birlikte çarkçılığın geri planda kaldığını kaydeden Kara, mesleğin ustaları olarak yeni çarkçılar yetiştirmekte zorlandıklarını, çırak bulamadıklarını söyledi. Bıçakların tanesini 3 liradan bilediğini anlatan Kara, yıllardır geçimini bu meslekten sağladığını ve ölene kadar bu işi yapacağını belirtti. İnsanların son zamanlarda eskiyen bıçakları biletmek yerine yenisini aldığına dikkat çeken Kara, "Oysa sağlam yapılan bıçakları 40 yıldır bileyliyorum ve kullanılıyor. Atmalarına gerek yok. Eskiyen her bıçak bizim elimizden geçince yeniden hayata döner" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2020-08-04 08:37:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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