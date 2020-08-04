Tarsus’ta otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan K. yönetimindeki 33 BCU 64 plakalı Renault marka otomobil TarsusPozantı otoyolunun Damlama Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, bariyere çarptı.

Bariyere çarptıktan sonra araç sürücüsü Ramazan K. ile otomobilde bulunan Medine K. ve Zeliha K. çeşitli yerlerinden yaralanarak, olay yerine gelen 112 acil ambulanslarıyla Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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