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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de bayram dolu dolu geçti

İHA

Mersin'de Kurban Bayramı, Büyükşehir Belediyesince "En eğlenceli bayram Mersin'de' sloganıyla, ailelere yönelik 15 farklı noktada düzenlediği ücretsiz etkinliklerle dolu dolu geçti.

Mersin'de bayram dolu dolu geçti

Mersin'de Kurban Bayramı, Büyükşehir Belediyesince “En eğlenceli bayram Mersin’de' sloganıyla, ailelere yönelik 15 farklı noktada düzenlediği ücretsiz etkinliklerle dolu dolu geçti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Kültür Park'ta düzenlenen etkinlik, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bayramın ilk günü, 'Aileler arası minyatür futbol turnuvası' ile başlayan etkinliklere katılan aileler, dostluk ve beraberlik içerisinde bir mücadele örneği sergiledi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde 'değerler eğitimi' kapsamında, 'bayrama özel kukla gösterimi' yapıldı. Ardından DJ Mustafa Cingiz’in performansıyla, 90’lar ve 2000’lerden Türkçe pop şarkılara yer verilen hareketli bir etkinlik gerçekleşti.
Açık hava yazlık sinemada 'atma ziya' sesleri yükseldi
Bayramın ikinci günü devam eden etkinliklerde Barış Manço hatırlandı. 'Adam olacak çocuk' adını taşıyan etkinlikle, Barış Manço’nun geçmişte sunduğu ve 7’den 77’ye hitap eden programın bir örneği canlandırıldı. Sahneye çıkıp şarkılar söyleyen çocuklara çeşitli hediyeler verildi. İlerleyen saatlerde gerçekleşen 'Doğaya açılan kapı Tarsus Gençlik Kampı' fotoğraf sunumunun ardından, 'Açık hava yazlık sinema' etkinliğinde Adile Naşit ve Münir Özkul’un başrollerini paylaştığı 'Neşeli günler' filmi gösterildi.
Bayram etkinlikleri çocuklara hareket kattı
Üçüncü gün etkinlikleri, 'Ailemle hareket, kuvvet ve sıçrama becerileri ve zumba' ile başladı. Bayramın üçüncü günü 'Hababam sınıfı uyanıyor' filmiyle noktalandı. Bayramın son gün etkinlikleri ise yine hareketli başladı. 'Balon patlatma oyunu'nda yaşıtlarıyla birlikte doyasıya eğlenen ve hiç olmadığı kadar hareket eden çocuklar, 'Ailemle hareket, küçük kas becerileri ile koordinasyon’ ve zumba' etkinliklerine katıldı. Etkinlikler, yazlık sinemada gösterilen, 'Bizim aile' filmiyle son buldu. Etkinliklerde kullanılan ve geri dönüşümün kazanımlarını sergileyen minderler de ailelerin dikkatini çekti. Etkinlik merkezi çevresindeki çim alanda ailelerin oturduğu turuncu minderler, geri dönüşümden elde edildi.
“Çocuklar dışarıda arkadaşlığı tadıyorlar”
Etkinliklere iki çocuğu ve eşiyle birlikte katılan Serdal Domurcak, sahilde turladıkları esnada etkinliklere denk geldiklerini belirterek, “Çocuklar sahneye çıkarak en azından özgüven kazanıyorlar. Dışarıda arkadaşlığı tadıyorlar. Salgından dolayı evin içinde mahkum kalmışlardı. Teknoloji bağımlılığı da var maalesef, kurtaramıyoruz. Bu etkinlikler çocuklar için çok farklı ve güzel oldu. Fırsat buldukça çıkartıp getireceğiz. Gerçekten çok beğendim, umarım daha da güzelleri olur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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