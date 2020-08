Ercik: “2023’te yollarla ilgili kimsenin isteyebileceği bir şey kalmayacak” AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 2023’e kadar Mersin genelinde karayolları ağında devam eden tüm projeleri bitirmiş olacaklarını söyledi

– AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 2023’e kadar Mersin genelinde karayolları ağında devam eden tüm projeleri bitirmiş olacaklarını söyledi. Akdeniz Sahil Yolunda 17 kilometrelik bölümün ihalesi 30 Ağustos’a kadar yapılacağını belirten Ercik, “30 Ağustos tarihine kadar ÇeşmeliTaşucu Otoyolunun ihalesine çıkacağız. 2023 geldiğinde ÇeşmeliTaşucu Otoyolunun birinci etabını bitirmiş olacağız. 2023’te yollarla ilgili hiçbir şekilde kimsenin isteyebileceği bir şey kalmayacak” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin İl Başkanı Ercik, hükümetleri döneminde Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde il genelinde yapımı devam eden ve tamamlanan yol projeleriyle ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Özellikle yaz aylarında ‘çile yolu’na dönen ve kilometrelerce araç kuyruğuyla tıkanan trafiğe çözüm olacak ÇeşmeliTaşucu Otoyolu ve MersinAntalya arasını 5 saate indirecek Akdeniz Sahil Yolu ile ilgili şikayet, eleştiri ve sorulara açıklık getirdi.



“Mersin’e son 5 yılda 25 milyar, toplamda 38 milyar TL yatırım yaptık”

Açıklamalarına, AK Parti hükümetlerinin, bugüne kadar Mersin’e tüm alanlarda yaptığı yatırımlara ilişkin rakamsal verileri paylaşarak başlayan Ercik, “2015 yılına kadar Mersin’e yapılan yatırımın toplam tutarı 12,5 milyar TL. 2015’ten günümüze kadar yapılan yatırım ise 25 milyar TL. Hükümetimizin Mersin’e bugüne kadar yaptığı yatırımların toplamı da 38 milyar TL’ye yakın. Son 5 yılda yatırım miktarının ikiye katlanması Lütfi Elvan bakanımızın sayesinde. Bu, Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanımızın Mersin’e verdiği değerin göstergesi” diye konuştu.



“Akdeniz Sahil Yolunda 17 kilometrelik bölümün ihalesi 30 Ağustos’a kadar yapılacak”

Karayolları ağında devam eden ve yapılacak yatırımlara ilişkin ayrıntılı bilgi veren Ercik, MersinAntalya arasındaki Akdeniz Sahil Yolu projesinde gelinen son durumu anlattı. Akdeniz Sahil Yolunun Mersin sınırları içerisinde kalan bölümünde ihalesi yapılmayan 17 kilometrelik kısmın kaldığını belirten Ercik, “Anıtlı, eski Kaledran dediğimiz yer, Anamur’un son mahallesi. Anamur’un son mahallesinden Gazipaşa tarafındaki 17 kilometrelik alanı kapsıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Mersin’e geldiğinde, bu yolun ihalesini 30 Ağustos’a kadar bitireceğinin de sözünü verdi. Bu ihale de bittiği andan itibaren Mersin sınırları içinde Akdeniz Sahil Yolunda ihalesi yapılmayan hiçbir yer kalmamış olacak. Geri kalan yerlerin hepsinde ihaleler bitti. Biz şimdiye kadar 3’ü Gözce, 4’ü Büyükeceli tarafında olmak üzere 7 tüneli zaten açtık. Yıl sonuna kadar 3 tünelin de açılışını yapacağız. Yani 2023’e girdiğimiz andan itibaren Mersin’de tamamlanmayan tek bir yer kalacak, 17 kilometrelik bölüm. Geri kalan her yeri 2023’te bitirmiş olacağız. Tüm tüneller açılmış olacak. Bunun dışında inşallah önümüzdeki yılın haziran ayına kadar da SilifkeMut yolu üzerinde 3 tünelimiz ile iki viyadüğümüz de tamamlanarak açılacak” ifadelerini kullandı.



“ÇeşmeliTaşucu Otoyolunun birinci etabını 2023’te bitirmiş olacağız”

Son dönemlerde Mersin gündeminin ilk sırasında yer alan ve eleştirilerin odak noktası haline gelen MersinSilifke yolundaki trafiğe çözüm olacak ÇeşmeliTaşucu Otoyoluna ilişkin de bilgi veren Ercik, gündemlerinde olan iki ulaştırma projesinden birinin ÇeşmeliTaşucu Otoyolu olduğunu söyledi. Projenin son zamanlarda çok fazla gündem olduğunu kaydeden Ercik, “Bu yolu ikiye böldük, iki etapta yapılacak. Birinci aşama Kızkalesi’ne kadar olan bölüm, ikinci aşaması da Kızkalesi’nden Taşucu’na kadar olan bölüm. Biz birinci kısmı bitirirken, ikinci kısmın da kamulaştırması bitmiş olacak. Yavaşlayan bir şey olmayacak. Ulaştırma Bakanımızdan bununla ilgili söz aldık. Kendisi de bununla ilgili açıklama yaptı ve ‘30 Ağustos tarihine kadar ÇeşmeliTaşucu Otoyolunun ihalesine çıkmış olacağız’ dedi. Bu çerçevede, 2023 geldiğinde ÇeşmeliTaşucu Otoyolunun birinci etabını bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.



“Havaalanının üstyapı ihalesini 30 Ağustos’a kadar bitirmiş olacağız”

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’nu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Mersin milletvekili Lütfi Elvan’ın davetiyle Mersin’e getirdiklerini vurgulayan Ercik, “Buraya getirme sebebimiz belliydi, çünkü durmadan Mersin’de gündem olan birincisi havaalanımız, ikincisi de Çeşmeli Taşucu Otoyolumuzdu. Bakan bey Mersin’e geldiğinde bu iki projenin ne kadar önemli olduğunu bilerek geldi. Çukurova Bölgesel Havalimanı projemiz de hız kesmeden ilerliyor. Yine 30 Ağustos’a kadar da havaalanının üstyapı ihalesini bitirmiş olacağız. Şu an altyapı zaten hemen hemen bitmiş durumda. Bağlantı yollarımızla ilgili çalışmalar da devam ediyor” şeklinde konuştu.



“Gözne yayla yolu, yıl sonuna kadar duble yol olacak”

Gözne yayla yolunu da şu an Soğucak’ın çıkışına kadar bitirdiklerini belirten Ercik, şöyle devam etti:

“Sadece aşağı taraflarda kamulaştırmadan dolayı bekleyen yerler vardı, orası da inşallah ekimkasım gibi tamamı bitmiş olacak. Çalışmalar devam ediyor, orada hiçbir sıkıntımız yok. Gözne’nin girişine kadar yıl sonuna kadar her yer duble yol olacak. Artık Soğucak’ın eski girişi kapandı, yeni girişi trafiğe açıldı.”



“SilifkeGülnar, GülnarAydıncık yolu projelerinin kalan bölümleri için ikmal ihalesine çıkılacak”

İlçelerde kendileri için önemli olan tamamlayan projeler olduğuna da işaret eden Ercik, bu projelerin son durumunu ve hedeflerini de anlattı. ErdemliAyrancı yolunun, virajların en fazla olduğu 6 kilometrelik bölümünü eylül ayında açacaklarını dile getiren Ercik, 2023’te de tamamının bitirileceğini söyledi. SilifkeGülnar yolunun da şu ana kadar 14 kilometresini bitirdiklerini, 21 kilometre kaldığını ifade eden Ercik, yakında bu bölümün de ihalesine çıkacaklarını bildirdi. Yaylacıların kullandığı GülnarAydıncık yolunun çok çok önemli olduğunu vurgulayan Ercik, şunları söyledi:

“Oranın da 14 kilometresi kaldı. Menekşe yolu dediğimiz taraf. Şu ana kadar 23 kilometresini bitirdik. Orası da bittiği andan itibaren AnamurBozyazı için Gülnar’da Köseçoban, Bardat dediğimiz yerlere yaylacılar rahat bir yol kullanmış olacaklar. Bunda da bir sıkıntımız kalmıyor. SilifkeGülnar, GülnarAydıncık yolu projeleri daha önce ayrıydı, şimdi birleştirildi. Bundan dolayı bu iki yolun 30 Ağustos’tan önce ikmal ihalesine çıkılacak ve yakın bir zamanda tekrar yapımına başlanacak.”

TarsusÇamlıyayla yolunun da yakında ikmal ihalesine çıkılacağı bilgisini veren Ercik, bu yolun da 2023’te bitmiş olacağını belirtti.

Mersin merkezde ise Akbelen Mezarlığının üst kavşağı ile Hal Kavşağı liman girişini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığını anımsatan Ercik, bu iki tarafın açılmasının Mersin trafiğine katkısının yaklaşık yüzde 25 olduğunun altını çizdi.



“2023’te yollarla ilgili hiçbir şekilde kimsenin isteyebileceği bir şey kalmayacak”

2023’te Mersin’in artık yol sorunu kalmayacağını iddia eden Ercik, “Biz yolları bitirdiğimiz andan itibaren Tarım ve Orman Bakanlığının barajları da kapsayan projeleriyle birlikte, Mersinlilere ‘Merkezi hükümetten beklentiniz nedir?’ diye sorduğunuzda, ben inanıyorum ki, kimse ‘Bizim şurada şuna ihtiyacımız var’ demeyecekti; çünkü herkesin gündeminde olan şey belli. Mut’taki hemşehrilerimize sorduğunuzda, birinci önceliği SilifkeMut yolu ve MutKaraman yolu. Zaten tek proje kapsamında gidiyor orası. Gülnar’a sorduğunuz zaman SilifkeGülnar yolunu söylerler. Aydıncık’a sorduğunuz zaman AydıncıkGülnar yolunu söylerler, artı Sahil Yolunu söyleyecekler. Ama 2023 geldiğinde artık bizim Karayolları kapsamında söylediğimiz yollarla ilgili hiçbir şekilde kimsenin isteyebileceği bir şey kalmayacaktır diye düşünüyorum. Yollar zaten şu anda sorun değil. 2010 yılında Mersin merkezden Anamur’a 5 saatte gidiliyordu. Ama şimdi 2,5 saatte Anamur’a gidiyoruz. Biz ÇeşmeliTaşucu Otoyolunu bitirdiğimiz andan itibaren ben buna inanıyorum ki, Akdeniz Sahil Yoluyla ilgili kimsenin söyleyeceği bir şey kalmayacaktır” dedi.

