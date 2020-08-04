Erdemli'de yol genişletme çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemli'de yol genişletme çalışmaları sürüyor

İHA

Erdemli Belediyesince, Çamlı Mahallesi ile Karafirenk Yaylası arasındaki ulaşım yolunda genişletme çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Erdemli'de yol genişletme çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesince, Çamlı Mahallesi ile Karafirenk Yaylası arasındaki ulaşım yolunda genişletme çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminde bozulan noktaların bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda tehlike arz eden noktalarda da yol genişletme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Çamlı Mahallesi ile Karafirenk Yaylası arasında bulunan ve güvenli geçiş imkanı vermeyen yolda, genişletme çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların aralıksız devam edeceğinin sinyalini verdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede hizmet götürülmemiş noktanın kalmadığını belirterek, Büyükşehir Yasası ile ilçenin mahalle sayısında yaşanan artışa rağmen 7/24 çalışan ekiplerine teşekkür etti. Tollu, bu duruma rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiğinin altını çizerek, özellikle yaz aylarında yaşanan yayla turizmi yoğunluğunda yol güvenliği konusunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MEÜ, tercih döneminde sanal fuarda tanıtılıyor
YEREL HABERLER MEÜ, tercih döneminde sanal fuarda tanıtılıyor
Toroslar'da yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor
Kaçak sigaralarla yakalanınca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak sigaralarla yakalanınca gözaltına alındı
Mersin'de 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 430 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Toroslar'da park ve yeşil alanlar bakımdan geçiriliyor
YEREL HABERLER Toroslar'da park ve yeşil alanlar bakımdan ...
Bozdoğan, mahalle ziyaretlerini bayramda da sürdürdü
YEREL HABERLER Bozdoğan, mahalle ziyaretlerini bayramda da sürdürdü
Ercik: “2023’te yollarla ilgili kimsenin isteyebileceği bir şey kalmayacak” AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 2023’e kadar Mersin genelinde karayolları ağında devam eden tüm projeleri bitirmiş olacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Ercik: “2023’te yollarla ilgili kimsenin ...
Mersinliler bayramda konsere doydu
YEREL HABERLER Mersinliler bayramda konsere doydu
Erdemli'de yazlık sinema keyfi bayramda da devam etti
YEREL HABERLER Erdemli'de yazlık sinema keyfi bayramda da devam etti
Uzmanlara göre nükleer enerji, küresel ısınma ile mücadelede hayati önem taşıyor İklim değişikliği için harekete geçen çevreciler, nükleer enerji ve çevrecilik kavramlarının birbirine zıt değil, pozitif anlamda uyumlu olduğunun altını çiziyor
YEREL HABERLER Uzmanlara göre nükleer enerji, küresel ısınma ile ...
Mersin'de bayram dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Mersin'de bayram dolu dolu geçti
Seçer: “Terimizin son damlasına kadar çalışacağız”
YEREL HABERLER Seçer: “Terimizin son damlasına kadar çalışacağız”
Seçer: “5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi?”
YEREL HABERLER Seçer: “5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere ...
Tarsus’ta otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı
Kurban Bayramı'nda hatırlanan meslek; çarkçılık
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda hatırlanan meslek; çarkçılık
Bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
Müzikle coşan tatilciler, koronavirüs önlemlerini unuttu
YEREL HABERLER Müzikle coşan tatilciler, koronavirüs önlemlerini ...
Mersin'de toplu taziye yapılması yasaklandı
YEREL HABERLER Mersin'de toplu taziye yapılması yasaklandı
Mersin'de yaralı hayvan ihbar sayısı artıyor Son 7 aydı bin 580 kedi ve köpek yaralanması ihbarında bulunuldu
YEREL HABERLER Mersin'de yaralı hayvan ihbar sayısı artıyor Son 7 ...
Mersin'de 'kıyafet evi' uygulaması Büyükşehir Belediyesince açılan 'kıyafet evi'nden, asgari ücretin altında geliri olanlar faydalanabilecek
YEREL HABERLER Mersin'de 'kıyafet evi' uygulaması Büyükşehir ...
Seçer: "Hizmetlerimizi bölge farkı gözetmeden yapıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bayramda Çamlıyayla ilçesinde vatandaşlarla buluştu Vahap Seçer: "Metro, bölge tarihinde belediyenin yaptığı en büyük yatırım olacak”
YEREL HABERLER Seçer: "Hizmetlerimizi bölge farkı gözetmeden ...
Kızkalesi'nde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Kızkalesi'nde bayram yoğunluğu
Mersin'de seyir halinde yanan araç kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Mersin'de seyir halinde yanan araç kullanılmaz hale ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X