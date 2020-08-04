Mersin'deki kazada yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor

Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 6 askerin tedavisi, kentteki hastanelerde devam ediyor.

Kazanın ardından durumları ağır olduğu için ambulans helikopterler ve karayoluyla Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan 3'nün tedavisi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 3'nün ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdüğü belirtildi.

27 Temmuz tarihinde Mut ilçesinde meydana gelen kazada 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü hayatını kaybederken, 27 asker de yaralanmıştı.

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