Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Acılı babanın isyanı: “Yakalanmadığı her gün acımız tazeleniyor” İstanbul Beşiktaş’ta 9 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen, 3’ü çocuk 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasına neden olan firari şoför, olayın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine karşın halen yakalanamadı Kazada kızıyla 2 torununu kaybeden Fetullah Akçil: “İstediğimiz tek şey var; bir an önce bu şahsın yakalanıp cezalandırılması. En azından acımız az da olsa diner”

İHA

– İstanbul Beşiktaş'ta 9 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen, 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasına neden olan firari şoför, olayın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine karşın halen yakalanamadı. Kazada kızıyla 2 torununu kaybeden Fetullah Akçil, firari şoförün yakalanmadığı her gün acılarının tazelendiğini belirterek, "İstediğimiz tek şey var; bir an önce bu şahsın yakalanıp cezalandırılması. En azından acımız az da olsa diner" dedi.

(Özel) Acılı babanın isyanı: “Yakalanmadığı her gün acımız tazeleniyor” İstanbul Beşiktaş’ta 9 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen, 3’ü çocuk 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasına neden olan firari şoför, olayın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine karşın halen yakalanamadı Kazada kızıyla 2 torununu kaybeden Fetullah Akçil: “İstediğimiz tek şey var; bir an önce bu şahsın yakalanıp cezalandırılması. En azından acımız az da olsa diner”

– İstanbul Beşiktaş’ta 9 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen, 3’ü çocuk 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasına neden olan firari şoför, olayın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine karşın halen yakalanamadı. Kazada kızıyla 2 torununu kaybeden Fetullah Akçil, firari şoförün yakalanmadığı her gün acılarının tazelendiğini belirterek, “İstediğimiz tek şey var; bir an önce bu şahsın yakalanıp cezalandırılması. En azından acımız az da olsa diner” dedi.
Beşiktaş’ta 9 Haziran 2019’da TEM Otoyolu'nda makas atan trafik magandalarının neden olduğu kazada 3’ü çocuk 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Kazada anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap (8), Nurullah Eray’ın oğlu Yusuf Eray’ın (8) öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Nurullah Eray’ın kızı Gülnur’un (9) ise ağır yaralı olarak tedavi gördüğü belirtilmişti. Cenazeler Muş ve Bitlis’te toprağa verilmiş, ancak kazadan 15 gün sonra akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmış ve ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören ve yüzü sargı bezleriyle sarılı olan küçük kızın Gülnur değil, ailenin öldü diye toprağa verdikleri Hiranur olduğu ortaya çıkmıştı.

“Bir yıl geçmesine rağmen halen yakalanamaması bizi incitiyor”
Kazada ölen her iki çocuğun da dedesi olan ve Mersin’de yaşayan Fetullah Akçil, kızını da kaybettiği olayla ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Kazada, 2 torunu ile kızını kaybeden Akçil, olaydan sonra kaçan şoför Y.A.’nın yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Olayın üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Akçil,”Çocuklarım Bursa’dan bayram dönüşü evlerine giderken, gece saat 02.00 civarında arkadan süratli bir şekilde makas atarak arabaları sollarken bizim çocukların arabasına arkadan vuruyor. Bizim olaydan önce 4 tane sabıkası çıktı ve İstanbul sokaklarında rahat gezebiliyormuş. Bizim olaydan bir yıl geçmesine rağmen bu insanın halen yakalanmaması ve devlet tarafından bize herhangi bir bilgi verilmemesi gerçekten bizi incitiyor” diye konuştu.

“Yakalanmadığı her gün acımız tazeleniyor”
“Biz, bu vatan uğruna çok şehit vermiş bir aile mensubuyuz” diyen Akçil, o dönemde kendi çabasıyla yaptığı araştırmalarda, firari şoför Y.A.’nın 45 yıl Mersin’de uyuşturucuyla ilgisi olduğu bilgisine ulaştığını anlattı. Akçil, “Bizim devletimizden isteğimiz, bu insanın bir an önce yakalanmasıdır. Yakalanmadığı her gün acımız tazeleniyor. Her gece kızım, torunlarım gözümün önüne geliyor. Bir aile yok oldu. Çok insan perişan oldu. Yaralılarımız oldu. Gerçekten büyük bir acıdır. Yaralı olan torunumun bir gözü kaza nedeniyle artık görmüyor. Onu gördükçe içimiz yanıyor. Torunlar çaresiz kaldı; gözlerinin önünde annelerini kaybettiler. O duyguyu bir türlü atamıyorlar. En büyükleri olan kız torunum her gün ağlıyor. Büyük bir acı yaşıyoruz. Allah kimsenin başına getirmesin” ifadelerini kullandı.

“4 kişinin kasten ölümüne sebep olan bir şahsın cezası bu olmamalı”
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, firari şoföre 22,5 yıla kadar hapis cezası istendiğini dile getiren Akçil, bu cezanın da yeterli olmadığını söyledi. Mahkemenin halen devam ettiğini kaydeden Akçil, “Bizim isteğimiz, bu şahsın bir an önce yakalanıp ceza alması. 4 kişinin kasten ölümüne sebep olan bir şahsın cezası bu olmamalı. 4 kişinin ölümüne, 8 kişinin de ağır yaralanmasına sebep olmuş, bir yuvayı yıkmış. Bir yuvayı kasten yıkmanın cezası 20 yılsa, adalet bunun neresinde? Bu tip insanlar başka ülkelerde idamla cezalandırılıyorlar. Ama bu ülkede adam gaspçı, hırsızlık yapmış, uyuşturucu satmış, 4 tane sabıkası var ve hala İstanbul sokaklarında cirit atarak insanların ölümüne sebep oluyor ve halen yakalanmıyor. Güçlü bir Türkiye, böyle bir insanı nasıl yakalayamıyor? Arkasında hangi güç var? Merak ediyoruz. Bir an önce devletin bizi bilgilendirmesi lazım. Emniyet güçlerimiz var, istihbarat var; bu şahıs yurt dışına mı kaçtı, nereye gitti, akrabaları nerede? Bu konuda bize hiçbir bilgi verilmedi” şeklinde konuştu.
Akçil, bu tür suçların cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis olması gerektiğini de savundu.

“İstediğimiz tek şey var; bir an önce bu şahsın yakalanıp cezalandırılması”
Kaza anında firari şüphelinin yanında olan A.T. ile olayın ardından ikisini de kaçırdığı iddia edilen babası M.T.’nin ise Burdur’da yakalandıklarını dile getiren Akçil, baba ve oğlun 6 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldıklarını söyledi. Buna da tepki gösteren Akçil, “Böyle bir şey olabilir mi? Kaza anında yanında olan arkadaşının babası gelip onları kaçırıyor. Kaçıranla babası 2 ay önce serbest bırakıldılar. Bu nasıl bir adalettir? Biz devletimizi, ülkemizi, insanları seviyoruz. Bugüne kadar hiçbir insana zarar vermemiş bir aileyiz. Ama bu tür insanlar sokaklarda halen dolaşıyorsa ve devlet bunları yakalamıyorsa ben diyecek bir şey bulamıyorum. İstediğimiz tek şey var; bir an önce bu şahsın yakalanıp cezalandırılması. En azından acımız az da olsa diner" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke'nin kırsal bölgelerindeki bazı yollar yıllar sonra asfalt gördü
YEREL HABERLER Silifke'nin kırsal bölgelerindeki bazı yollar yıllar ...
Çamlıyayla’da bulunan yaralı şahin, büyükşehir tarafından koruma altına alındı
YEREL HABERLER Çamlıyayla’da bulunan yaralı şahin, büyükşehir ...
Girit Türkleri, Abdülhamit'in kurduğu köyde kültürlerini yaşatmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Girit Türkleri, Abdülhamit'in kurduğu köyde ...
Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı
Mersin’de aile içi kavgada babasını öldürdü
YEREL HABERLER Mersin’de aile içi kavgada babasını öldürdü
Mersin'deki kazada yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'deki kazada yaralanan 6 askerin tedavisi ...
Erdemli'de yol genişletme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de yol genişletme çalışmaları sürüyor
MEÜ, tercih döneminde sanal fuarda tanıtılıyor
YEREL HABERLER MEÜ, tercih döneminde sanal fuarda tanıtılıyor
Toroslar'da yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor
Kaçak sigaralarla yakalanınca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaçak sigaralarla yakalanınca gözaltına alındı
Mersin'de 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 430 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Toroslar'da park ve yeşil alanlar bakımdan geçiriliyor
YEREL HABERLER Toroslar'da park ve yeşil alanlar bakımdan ...
Bozdoğan, mahalle ziyaretlerini bayramda da sürdürdü
YEREL HABERLER Bozdoğan, mahalle ziyaretlerini bayramda da sürdürdü
Ercik: “2023’te yollarla ilgili kimsenin isteyebileceği bir şey kalmayacak” AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 2023’e kadar Mersin genelinde karayolları ağında devam eden tüm projeleri bitirmiş olacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Ercik: “2023’te yollarla ilgili kimsenin ...
Mersinliler bayramda konsere doydu
YEREL HABERLER Mersinliler bayramda konsere doydu
Erdemli'de yazlık sinema keyfi bayramda da devam etti
YEREL HABERLER Erdemli'de yazlık sinema keyfi bayramda da devam etti
Uzmanlara göre nükleer enerji, küresel ısınma ile mücadelede hayati önem taşıyor İklim değişikliği için harekete geçen çevreciler, nükleer enerji ve çevrecilik kavramlarının birbirine zıt değil, pozitif anlamda uyumlu olduğunun altını çiziyor
YEREL HABERLER Uzmanlara göre nükleer enerji, küresel ısınma ile ...
Mersin'de bayram dolu dolu geçti
YEREL HABERLER Mersin'de bayram dolu dolu geçti
Seçer: “Terimizin son damlasına kadar çalışacağız”
YEREL HABERLER Seçer: “Terimizin son damlasına kadar çalışacağız”
Seçer: “5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere siz bir şey dediniz mi?”
YEREL HABERLER Seçer: “5 yıl yatıp da bu sorunları gideremeyenlere ...
Tarsus’ta otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı
Kurban Bayramı'nda hatırlanan meslek; çarkçılık
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda hatırlanan meslek; çarkçılık
Bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bayram ziyaretinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X