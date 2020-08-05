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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus aşhanesi yeniden hizmete girdi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına aş ulaştırmaya devam ediyor. Yeni normalleşme sürecinde çalışmalarına ara veren Büyükşehir Belediyesi Tarsus aşhanesi, yeniden hizmete girdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus aşhanesi yeniden hizmete girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına aş ulaştırmaya devam ediyor. Yeni normalleşme sürecinde çalışmalarına ara veren Büyükşehir Belediyesi Tarsus aşhanesi, yeniden hizmete girdi.
Mersin merkez ilçelerine hizmet eden aşhanenin yanı sıra Tarsus’ta Büyükşehir tarafından ikinci aşhane açıldı. Yeni normalleşme sürecinde çalışmalarını durduran aşhanede yeniden usta aşçılar tarafından pişirilen leziz yemekler, Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşların adreslerine bırakılıyor. Berdan içmesuyu arıtma tesisi yanında bulunan ve Berdan konukevi yerleşkesi içerisinde yer alan aşhanede, hijyenik ortamda hazırlanan yemekler, yine titiz şekilde paketleniyor. Mis gibi kokan yemekler, her gün farklı menülerle hazırlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na talepte bulunan, uzmanlar tarafından durumları incelenen ve listeye alınan vatandaşların yararlandığı hizmetten, Tarsus genelinde ilk etapta 59 hanede toplam 82 vatandaş faydalanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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