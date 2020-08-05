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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuğamiral Kireçtepe gidiyor, Tuğamiral Gedik geliyor

İHA

– Bir yıl önce İskenderun Deniz Üs Komutanlığı görevinden Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına atanan Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul'a atandı. Atama kararları kapsamında, Tuğamiral Kireçtepe'nin İskenderun'daki halefi Tuğamiral Fuat Gedik de Mersin Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı oldu.

Tuğamiral Kireçtepe gidiyor, Tuğamiral Gedik geliyor

– Bir yıl önce İskenderun Deniz Üs Komutanlığı görevinden Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına atanan Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul’a atandı. Atama kararları kapsamında, Tuğamiral Kireçtepe’nin İskenderun’daki halefi Tuğamiral Fuat Gedik de Mersin Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan general ve amiral atamaları Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Atama kararlarına göre, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı da değişti. Ağustos 2019’daki atama kararıyla İskenderun Deniz Üs Komutanlığı görevinden Mersin’e Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Ercan Kireçtepe’nin görev yeri de değişti. Tuğamiral Kireçtepe, Mersin'den İstanbul Beykoz Anadolu Kavağı’na atandı.
Geçen yıl aynı tarihte Kireçtepe’nin yerine İskenderun Deniz Üs Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Fuat Gedik de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı görevine getirildi. Cide doğumlu, evli ve bir çocuk babası 51 yaşındaki Tuğamiral Gedik’in önümüzdeki günlerde Mersin’deki görevine başlaması bekleniyor.
Tuğamiral Kireçtepe ve Tuğamiral Gedik, Ağustos 2019’daki Hatay Valiliği ziyaretinde aynı fotoğraf karesinde yer almışlardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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