Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Sarı, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Erdemli Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren 67 yaşındaki Mehmet Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kocahasanlı Asri Mezarlığına getirildi. Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından gazinin naaşı toprağa verildi.

Törene, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mustafa Akgül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Taşyaran, Kıbrıs Gazileri, gazinin ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze defninin ardından gazinin oğlu Osman Sarı'ya Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından sancak teslim edildi.



Törene gazinin silah arkadaşı da katıldı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Sarı'ın cenaze törenine gazinin silah arkadaşı Ziya Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mehmet Bey'in silah arkadaşıyım. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na beraber katıldık. Birliğimiz Kayseri Hava İndirme Tugayı. Kıbrıs'a paraşütle indik. Düşmana karşı Beşparmak Dağlarına çıktık, beraber savaştık. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı Allah rahmet eylesin" dedi.

Erdoğan, "Düşmanı Beşparmak Dağlarından püskürttük. Gemiyle diğer askerlerimiz çıktı dışarı. Sonra helikopterle Bolu Komandosu geldi, diğer birlikler geldi. Gecemiz gündüzümüz hep beraberdi. Biraz sıkıntı çektik ama ne kadarda sıkıntı çeksek Türk Milleti olarak bu sıkıntıları biz kabul etmiyoruz. Biz bunları bir sevinç olarak kabul ediyoruz. Oradaki Türk vatandaşlarımızı kurtardık" şeklinde konuştu.

Cenaze töreninde korona tedbirleri alındı.

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