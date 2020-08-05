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(Özel) Çeyrek altın rekora koşuyor Mersin'de 50 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, dünyadaki tüm ülkelerin para basarak altın rezervi aldığını söyledi İnanoğlu: "Yıl sonuna kadar altının gramının 535 ile 550 lira arasında, çeyrek altının da 950 ile bin lira arasında olmasını bekliyoruz"

İHA

Mersin'de 50 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, şu anda dünya ülkelerinin para bastığını belirterek, "Basılan bu paralarla altın rezervleri alıyorlar. Çin çok yüklü miktarda para basıyor ve dünyadaki altınları topluyor. Bugün yükselişin birinci nedeni budur. Bu yükseliş devam edecektir. Yıl sonuna kadar altının gramının 535 ile 550 lira arasında, çeyrek altının da 950 ile bin lira arasında olmasını bekliyoruz" dedi.

(Özel) Çeyrek altın rekora koşuyor Mersin'de 50 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, dünyadaki tüm ülkelerin para basarak altın rezervi aldığını söyledi İnanoğlu: "Yıl sonuna kadar altının gramının 535 ile 550 lira arasında, çeyrek altının da 950 ile bin lira arasında olmasını bekliyoruz"

Mersin'de 50 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, şu anda dünya ülkelerinin para bastığını belirterek, "Basılan bu paralarla altın rezervleri alıyorlar. Çin çok yüklü miktarda para basıyor ve dünyadaki altınları topluyor. Bugün yükselişin birinci nedeni budur. Bu yükseliş devam edecektir. Yıl sonuna kadar altının gramının 535 ile 550 lira arasında, çeyrek altının da 950 ile bin lira arasında olmasını bekliyoruz" dedi.
Geçen yıldan bu yana doların yükselmesiyle birlikte fiyatları artan altında, yükselme sürüyor. Piyasada bu dönemde 1 gram altın 459, çeyrek altın ise 750 lira üzerinde satılırken, düğün için altın alacaklar yükselen fiyatlar karşısında arayışa girdi. İstanbul Altın Rafinerisi tarafından üretilen tam ve yarım gram altınlar ise düğünlere giden vatandaşların vazgeçilmezleri haline gelirken, bugünlerde onlarda da sıkıntı yaşanmaya başlandı. Ayrıca yüzük alan evlenecek damat adayları da artık içi boş, hafif yüzükleri tercih etmeye başladı.

"Dünya ülkeleri para basıp, altın rezervi yapıyor"
Altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan 50 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, şu anda dünya ülkelerinin para bastığını söyledi. Basılan bu paralarla altın rezervleri aldığını belirten İnanoğlu, “Çin çok yüklü miktarda para basıyor ve dünyadaki altınları topluyor. Bugün altının yükselme nedenlerinden biri bu. Diğer bir nedende pandeminin vermiş olduğu kaostan dolayı ülkeler ve hükümetler kendilerini garanti altına almak istiyorlar. Bugünümüze bakarsa bir ons 2 bin 35 doları buldu. Yani bu demektir ki altının gramı şu an itibarıyla 466 lira. Çeyrek altın 765 liranın üzerinde seyrediyor” dedi.

"Yıl sonuna çeyrek altının 950 ile bin lira arasında olmasını bekliyoruz"
Önümüzdeki dönemde de yükselişin devam edeceğini vurgulayan İnanoğlu, “Yılbaşından önce beklentimiz bir onsun 2 bin 500 dolarları bulmasıdır. Bunun nedeni yine aynı sebeplerden dolayıdır. Neticede bir dijital çağı doğru gidiyoruz. İnsanlar dijital çağa alıştırılıyor. İnsanlar artık online hizmetlerle işlerini hallediyor. Buda dünya insanlarına eğitim gibi bir şey oluyor. Yıl sonuna çeyrek altın için beklentim 950 lira civarında olur diyorum. Altının gramı da 535 ile 550 lira arasında olabilir. Bu şekilde olduğu zamanda çeyrek 950 ile bin lira arasında seyredecektir. Bu arada tabi altın yatırımcılarına iyi paralar kazandırıyor. 20 Mart 2020’de bir gram altın 310 lira iken, bugün itibarıyla 460 lira civarlarında seyrediyor” diye konuştu.

"Altının bugün bu hamleyi yapması Beyrut'taki patlamayla bağlantılıdır"
Düğün sezonu olmasına rağmen altın satışlarının istenildiği gibi olmadığını kaydeden İnanoğlu, “Artık birer yüzükle çiftler işi bitirmeye çalışıyorlar. Tabi ki bizde mesleğimizi devam ettirmek için yapmış olduğumuz imalatlar da içlerini boşaltarak, gramajlarını hafif yaparak yine gelin ve damadın, ailenin isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Düğünde atkı takmak isteyenlerde çeyrek değil de gram altına çok rağbet var. Tabi oda şu anda piyasada yok. Gram altının da yarısı var. Oda şu anda piyasada yok. İnsanlarımız artık kimi kulak dolgunluğuyla kimi bilimsel olarak haberleri izleyerek ellerindeki altınları küçükte olsa tutmaya başladılar. Çok zor bir dönem tüm dünyayı bekliyor. 2020 zaten felaketler yılı oldu. Dün Beyrut’ta bir patlama oldu. Bu patlama nedeniyle altının bugün hamle yapması da bundan kaynaklıdır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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