Bozdoğan: “Tarsus, Türkiye’nin nesnesi değil, öznesi haline gelecek” Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis toplantısında yapımı devam eden ve hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeleri anlattı

– Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis toplantısında yapımı devam eden ve hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeleri anlattı. Bozdoğan, “kalıcı eserleri Tarsus’a inşa edip halka kazandırmanın gayreti içinde olduklarını ifade ederek, “Bu eserleri tesis ettiğimiz Tarsus, Türkiye’nin nesnesi değil, öznesi haline gelecek” dedi.

Tarsus Belediye Meclisinin ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında geçekleştirildi. Toplantıda, idareden gelen teklifler ve komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Bozdoğan, hayata geçirecekleri ve yapım aşamasına gelen projelerini anlattı.



Antik Roma Yolu’nun devir protokolü imzalandı

Roma Yolu’nun devir protokolüne ilişkin açıklama yapan Başkan Bozdoğan, “1993 yılında Cumhuriyet Alanında tesadüf eseri bir kazı yapıldığında, M.S 1. yüzyılda Romalılar tarafından yapılan Antik Roma Yolu bulundu. 27 yıl atıl bir vaziyette bekletildi ve nihayet 27 yıl sonra yapılan proje çerçevesinde bugün Kültür Bakanlığıyla ortak imzayı attık. Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a emeklerinden dolayı ve buna katkı sağlayan tüm herkese teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Tarsus için çok anlamlı ve özellikle de kent tarihini kültür turizmine açan kapı olması bakımından çok önemliydi. Tarsus adına böyle bir protokol imzalanmasından da inanılmaz derecede mutlu oldum. İkinci olarak Vuslat Kent Meydanı Kleopatra Projesi ve Fuar Alanı projesi. Güçlü bir proje. Bununla ilgili olarak da daha önce mecliste dile getirmiştim, Anıtlar Kurulundan KUDEP Başkanımız Fevziye Kökdil ile birlikte özellikle kalp krizi geçirdiğim dönemlerde inanılmaz bir mücadele vermiştik. Kültür Bakanlığına gidip, yine Antik Roma Yolu gibi 2627 yıl bir proje beklemesin diye bu projeyi bizim belediye adına yapacağımızı ve projelendireceğimizi söyledik. Şu anda da 2 önemli projemiz hazırlandı. Her ne kadar Covid sürecinde yaşasak da bu projeleri ortaya koyduk ve bir an önce çalışmaya başlayacağız. Tarsus adına da çok önemli bir proje bu” ifadelerini kullandı.

Kültür Merkezinin devir protokolünün hazırlanma aşamasına gelmesinde büyük katkı veren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’a Tarsuslular adına teşekkür eden Bozdoğan, merkezin tadilatının belediye tarafından yapılacağını ve Tarsus Belediyesine tahsis edileceğini söyledi.

Tarsus Plajı konusunda da merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile istişare sonucunda yapılacak çalışmalarla iki ilçeye ait yerlerin ortaya çıkarılacağını anlatan Bozdoğan, “Böylece Tarsus plajına kavuşuyor. Bu da çok önemli bir proje ve yakın bir zamanda bunun da anlaşması yapılacak” dedi.



“Bu yıl UNESCO’ya adaylığımızı bitirmek istiyoruz”

Altaylılar Mahallesinde 47 dönüme Türkiye’nin en büyük spor kompleksinin yapılacağı projeyle ilgili de bilgi veren Bozdoğan, aynı mahallede kız ve erkek öğrenci yurdu ile bir kreş yapımı projesinin de Mimarlar Odası Tarsus Temsilciliği tarafından bitirildiğini kaydetti. Berdan Barajı civarında yapımı devam eden alt terapi merkezinin yıl sonuna kadar biteceğini bildiren Bozdoğan, “Diğer taraftan Saint Paul’un etrafındaki butik otel, UNESCO Evi, tanzim satış mağazası ve turizm danışmanlık yerinin tadilatına başladık. Eylül ayında da açılışını yapacağız. UNESCO Evi bizim için çok önemli, çünkü ne olursa olsun bu yıl UNESCO’ya adaylığımızı kesinleştirmek, bitirmek istiyoruz. Bununla ilgili de arkadaşlarımızın çok güzel çalışmaları var. UNESCO Evi’nde bir gala da düzenlenecek. Öte yandan, şelale civarında 20 dönüm Engelli Köyümüz ve 60 dönüm dini botanik bahçe çalışmalarımız başladı. Tarsus adına neler yapıldığını halkımın, herkesin bilmesini istediğim için bunları anlatıyorum” şeklinde konuştu.



“472 konutun kura çekimi 20 Ağustos Perşembe günü yapılacak”

Kent içinde gerçekleştirecekleri diğer projelerini de meclis üyeleriyle paylaşan Bozdoğan, Kubatpaşa Tarsus Kent Müzesinin açılışını da en geç Şubat 2021’e yapacaklarını söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarını da anlatan Bozdoğan, “472 konutun kura çekimi 20 Ağustos Perşembe günü yapılacak. 2021’in şubat ayında da ailelere teslim edilecek. Geldiğimizde temeli atılan bir yerdi. Sosyal medyada çok güzel şeyler yazdılar. Gerçekten de burada müdür arkadaşlara çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. İsmetpaşa kentsel dönüşüm ekibi oluşturuldu. Yüksek mühendis arkadaşlarımız, inşaat mühendisi arkadaşlarımız, harika mühendisi, mimar arkadaşımız, teknik ekip tamamen oluştu ve çalışmalara başladık. 35 milyon liralık asfalt ihalesi yapıldı. Zaman kaybetmek istemiyoruz. Bir an önce çalışmaya başlamak zorundayız. Bayramda başkan yardımcısı arkadaşlarımız ve müdürlerimiz Tarsus’un bütün köylerini gezdik, sorun belli zaten, yol sorunu, asfalt sorunu, yolların tozlu olması. Asfalt olayını vakit kaybetmeden 4 ekiple birlikte bu çalışmalara başlayacağız. En uzak yerlerden Boztepe’den başlayıp Tarsus’a kadar ineceğiz. 2 ekip yukarıda çalışırken, 2 ekip de Tarsus’ta çalışacak. Bin tane konteyner ihalesi yapıldı” ifadelerini kullandı.

Tarsus’un organik ürünlerinin satılacağı Organik Kooperatif Satış Merkezinin eylül ayında faaliyete geçeceğini belirten Bozdoğan, “Küçük tarım üreticileri ve süt üreticilerine desteğimizi daha fazla artıracağız. Özellikle peynir, süzme yoğurt, tereyağında yarı yarıya düşecek bir rakam ortaya çıkıyor. Burada hem küçük süt üreticisi memnun olacak hem de vatandaş memnun olacak” şeklinde konuştu.



“Tedbirlerimizi artıracağız”

Korona virüs (Covid19) salgınıyla ilgili uyarılar da yapan Bozdoğan, Covid19’un kolay kolay bitmeyecek bir süreç olduğunun altını çizdi. Sorunun bireysel değil, toplumsal olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Salgında 41’inci doktor arkadaşımızı kaybettik, 35 yaşında bir psikiyatri uzmanı ama kimsenin umurunda değil. Kurban Bayramında sahile hücum edenleri görmüşsünüzdür. Ne kadar kilometrelerce arabaların biriktiğine herkes şahit olmuştur. Süreç işliyor ve bu sürecin ekim ayında neler getirip götüreceğini bilemediğimizden dolayı belediye olarak buna toplumsal bir refleks göstermek için tedbirlerimizi daha fazla arttıracağız. Bugünden itibaren Tarsus’ta pandemi farklı bir boyuta da geldi. Bugün testler de başladı Tarsus’ta. Bitmekte olan bir hastalık değil, tam tersi devam eden ve yarın daha farklı açıdan tıbbi olarak da nöropati gibi veya başka organ tutuluşu gibi ortaya çıkacak olan ciddi bir hastalık ortaya çıkıyor ve tablo çok fazla değişti. Bir o kadar da ekonomik sıkıntılar ortada. Neticede bu, vatandaşlarımızın canıyla uğraştığı bir dert ve burada her türlü fedakarlığı belediye olarak elimizden geldiğince yapacağız” diye konuştu.

Atıl vaziyetteki Bağlar Spor Salonunun üreten tekstil atölyesine dönüştürüleceğini ve 120 kişinin iş sahibi olacağını söyleyen Bozdoğan, “Bizi biraz güçlü kılan bazı şeyler oldu. 14 milyona gitmeyen bir yerin yaklaşık 25,5 milyona ihale edilmesi göreve gelmeden önce 15 aylık 82 milyon olan ciro açığının göreve geldikten sonra ki 15 aylık dönemde 8 milyon ciro fazlalığına dönmesi bizim elimizi biraz daha kuvvetlendiriyor” ifadelerini kullandı.



“10 bini aşkın kişinin istihdam edileceği Tarsus OSB’nin tamamlanması için tüm desteği vereceğiz”

Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) aldıkları 100 dönümlük alanın taksitlerini aralık ayının sonuna kadar bitireceklerini kaydeden Bozdoğan, şöyle devam etti: “10 binden fazla kişiye iş kapısı olacak bu yerin bir an önce açılması için tüm dönümlerin satıldığına ve 2. etabın da başlayacağına dair umut verici, sevindirici gelişmeler var. Bunlar Tarsus adına gerçekten çok önemli. Tarsus OSB’nin kısa sürede tamamlanması için tüm desteği vereceğiz.”



“Langen’le hem bizi hem onları ekonomik anlamda güçlü kılacak projelerin ortaya konulmasını istiyoruz”

Langen’le artık sadece sosyal, kültürel aşamada değil ekonomik olarak bir iş birliğinin olması gerektiğini de vurgulayan Bozdoğan, “Artık geçmişte gezip görülecek ya da sosyal, kültürel olarak birbirimize güç vereceğimiz bir kardeşliğin anlayışı değil, ekonomik olaraktan hem onları güçlendirecek hem bizi güçlendirecek projelerin ortaya konulması gerekiyor. Tarsus, Türkiye’nin nesnesi değil, artık öznesi olacak bir kent. Tarsuslu olmanın ve Tarsus’ta yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu biliyorum. Her gittiğim yerde tek konuştuğum olgu Tarsus. Ortak tek payda Tarsus. Biz Tarsus Belediyesi olarak ne yapabiliriz bunun peşindeyiz. Yaptığımız işlerle bu kentte gerçekten eser bırakmak zorundayız ve bu eserlerle de hepimiz övüneceğiz. Sadece bizler değil, çocuklarımız da torunlarımız da övünecek. Üzerimizde bu sorumluluk var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.