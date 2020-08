Arslanköylü kadınlar, tarihi halkevinde meslek öğreniyor

Mersin'de yaklaşık 90 yıl önce Arslanköy halkı tarafından imece usulüyle inşa edilen ve Toroslar Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak yeniden gün yüzüne çıkarılan Arslanköy eski halkevi, mesleki eğitim kursları olarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Toroslar Belediyesi'nin, yeni normal hayat çerçevesinde yaylalarda açtığı mesleki eğitim kursları, Arslanköy eski halkevinde de hizmet veriyor. Arslanköy Mahallesi'nde yaklaşık 90 yıl önce Arslanköy halkı tarafından imece usulüyle inşa edilmiş atıl haldeki eski halkevini yeniden restore ederek hayata döndüren Toroslar Belediyesi, Teknik Eğitim Kursları (TORTEK) atölyelerini bu binada da faaliyete geçirdi. Halkevinde uzman eğitmenler eşliğinde dikiş nakış, takı tasarımı, kadın üst giyimi ve çeyiz ürünleri kurslarına katılan kadınlar, hem yeni beceriler ediniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

"Nevresim ve pike dikmeyi öğrendik"

Kurslar sayesinde boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendiklerini hem de meslek öğrendiklerini belirten kadınlar, kendilerine bu imkanı sağladığı için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, "Hiç dikiş bilmiyorduk. Ama bu kurslara gelerek pantolon, çanta, nevresim ve pike dikmeyi öğrendik. Böyle tarihi bir binada kurs açtığı için başkanımıza teşekkür ederiz" dediler.

"TORTEK, hayat boyu öğrenmenin bir sembolü"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, pandemi döneminde ara verdikleri TORTEK atölyelerini yaz döneminde yaylalarda yeniden faaliyete geçirdiklerini söyleyerek, hayat boyu öğrenme anlayışıyla hizmet verdiklerini belirtti. Yılmaz, sosyal yaşama katkı sunan çalışmaların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "İlçemizin dört bir yanında ücretsiz açtığımız TORTEK atölyelerimizde eğitim görüp el emeği göz nuru eserler üreten kadınlar, hem sosyalleşip hem de meslek öğreniyorlar. Birbirinden değişik branşları barındıran ve özellikle her yaştan kadınların ilgi gösterdiği kurslarımız, eğitimin yaşam boyu devam ettiği algısını da güçlendirmiştir. Bu kurslarımıza katılıp meslek öğrenen kadınlara teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkacağız"

Yılmaz, Arslanköy eski halkevinde, sanatsal ve kültürel faaliyetleri hemşehrileriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hem önemli bir tarihi yapının atıl durumdan kurtulup yeniden halka hizmet etmesi hem de böyle güzel bir mekanda kadınlara meslek öğretmekten memnuniyet duyuyoruz. Tarihimize, değerlerimize her zaman sahip çıkacağız ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu tarihi halkevinde de kültürün ve sanatın yaşatılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

