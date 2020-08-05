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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tarhan, maske dağıtıp vatandaşları uyardı

İHA

Başkan Tarhan, maske dağıtıp vatandaşları uyardı

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, trafik ışıklarında, cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske dağıttı. Maske takanlara teşekkür eden, takmayanları uyaran Başkan Tarhan, maskeyi kollarında ya da ceplerinde taşıyanlardan da artık bu alışkanlıktan vazgeçmelerini istedi.
Başkan Tarhan, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske dağıttı. Dağıtımda ilginç diyaloglar da yaşandı. Maske takanlara teşekkür ederken takmayanları uyaran Başkan Tarhan’ı gören vatandaşlar, hızla maskelerini takmaya çalıştı.

“Kendi sağlığınızdan da toplumun sağlığından da sorumlusunuz”
Alışveriş yapan ya da banka önünde oluşan kuyrukta bekleyen vatandaşları uyaran Başkan Tarhan, “Şu an sadece kendi sağlığınızdan değil, tüm toplumun sağlığından sorumlusunuz. Alışverişlerde maske takmayan olursa uyarın, bankada sıra beklerken takmayan olursa sıraya almayın. Siz duyarlı olursanız toplumsal bilinç oluşur ve kendimizin, ailemizin ve toplumumuzun sağlığını koruyabiliriz” dedi.

“Maskelerimiz artık aksesuarımızın bir parçası”
Maske takmanın alışkanlık haline gelmesi gerektiğine vurgu yapan Tarhan, “Maalesef günümüz şartlarında maske takmak artık bir zorunluluk haline geldi. Artık aksesuarlarımızın bir parçası. Nasıl ki küpemizi, kolyemizi, saatimizi takmayı unutmuyorsak, maskemizi de unutmayacağız. Hiçbir şey sağlığımızdan önemli değil. Yapmamız gereken şeyler çok basit; maskemizi takıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz ve sık sık ellerimizi yıkıyoruz” diye konuştu.

“Mezitli’ye yaz göçünün yoğunlaşması riski artırıyor”
Son dönemde yaşanan vaka sayısındaki artışa işaret eden Tarhan, “Maalesef son dönemde gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde korona virüs salgınından artış olduğu bir gerçek. Son günlerde başta Güneydoğu illerimizden gelen vatandaşlar olmak üzere Mezitli gibi bazı kentlere göçün artmış olması, kentimizi de sıkıntıya sokmaktadır” ifadelerini kullandı.
Özellikle sahil kentlerinin ve yaylaların büyük tehlike altında olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Mezitli gibi Mersin’in tek denize girilebilen yeri olan kumsalları ve yayla yerleşiminin yoğun olması riskimizi iki kat artırmakta. Mesela, Fındıkpınarı yaylamızda normal nüfus bin iken, yazın 35 bine çıkmakta. Kent merkezinin nüfusu da yaz aylarında yine aynı oranlarda artış göstermekte. Normal şartlarda da büyük sıkıntı oluşturan bu durum virüsle birlikte önemli bir kriz oluşturmakta” dedi.

“kirlenmiş maskeler cepte geziyor”
Vatandaşların özellikle düğün ve taziye gibi törenlere dikkat etmesi gerektiğini belirten Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gerek düğünlerde gerek taziyelerde toplu halde bir arada bulunmanın son derece sakıncalı olduğu bir gerçek. Mezitli'nin, Mersin merkezinin denize girilen tek ilçe olma özelliği var. Yaklaşık 15 kilometre uzunluktaki sahili ile sadece Mezitlililerin değil, Mersin dışından veya diğer ilçelerden de denize girenler çok fazla. Maalesef sosyal mesafe kurallara da uymuyoruz. Hala tokalaşma, toplu şekilde yan yana duranlar var. Bunlar en önemli kurallar olmasına rağmen ihlal ediliyor. Hala kollarında maskelerin olduğunu ve diğer taraftan çoğunun cebinde olduğunu görüyoruz. Sıhhi olarak da kullanılmaya elverişli olmayan kirlenmiş maskeler cepte geziyor. Bunların hiçbir anlamı yok ki. Mezitli, diğer şehirlere göre oldukça eğitimli bölge. Çoğu takıyordu ve biz onlara teşekkür ettik. Sadece belediyenin mesaj çekmesi ile virüs mücadelesi yetmez. Topyekun bir mücadele gerekiyor. ‘Bana bir şey olmaz’ mantığından vazgeçmemiz gerekir. Ben Mezitli halkının bu uyarılarımızı dikkate alacağına ve artık maskelerini kollarına takmayacaklarına, ceplerine koymayacaklarına inanıyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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