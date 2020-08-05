Babasının öldüren zanlı tutuklandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde aile içi kavgada babasını silahla öldüren şahıs tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi 1927 Sokak’ta meydana gelen olayda baba Beşar H. (67), kardeşinin evinin önünde geçerken iddiaya göre oğlu C.H. ile tartıştı. Oğlu C.H.(41), babası Beşar H.’ye 6 el tabancayla ateş etti. Kafasına aldığı darbeyle yere yıkılan baba Beşar H. olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden oğlu C.H., polis tarafından suç aletiyle birlikte ele geçirildi. Kardeşi E.H. ile gözaltına alınan C.H. mahkemeye çıkarıldı. Şüpheli C.H. tutuklanırken, kardeşi E.H. serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.