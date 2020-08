Başkan Seçer, Akdeniz Bölgesi muhtar temsilcileri ile buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü ile federasyon üyesi olan Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay’dan gelen muhtar dernek başkanlarıyla buluştu.

Başkan Seçer, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Gülcü ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesinde ağırladı. Ziyarette muhtarları dinleyen Seçer, Mersin’de göreve başlamalarının ardından Mersinlilerin özgür olduklarını hissettiklerini, toplumun her kesiminin psikolojik olarak rahatladığını belirterek, “Bu çok önemli ve değerli. Hizmet yapacağız elbette ama önce adaleti sağlayacağız” dedi.

Muhtarlar ile belediye başkanlarının seçimle göreve geldiklerini hatırlatan Seçer, “Mahallelerimize hizmeti götüren bizler sizlerle, sizler de bizlerle işbirliği halinde olmak durumundayız. Çünkü birebir hizmeti vatandaşlarımıza götürenler bizleriz” ifadelerini kullandı.



“Demokrasi yerelden başlar”

Belediye başkanı olarak birlikte çalıştığı muhtarların ‘siyasi görüşü nedir, mezhebi, meşrebi nedir’ diye bir düşünceyi bir an olsun dahi aklından geçirmediğini vurgulayan Seçer, “Türkiye’nin artık bu kötü alışkanlıklardan, ayrımcılıktan kurtulması lazım. Belediye başkanları olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek zorundayız. ‘5 yıl sonra seçimi nasıl kazanırız’ anlayışı içinde olmadık, olmayız. Türkiye’nin gelişimine, dönüşümüne nasıl katkı sağlayabiliriz, biz bunun derdindeyiz. Çünkü demokrasi yerel yönetimlerle başlıyor. Bir kentin, bir toplumun, bir ülkenin dönüşümü yerel yönetimlerle başlıyor. Türkiye’nin mevcut durumunun çok iyi olmadığını düşünüyorum. Bir taraftan hizmet yaparken bir taraftan da toplumu rahatlatmak istiyoruz” diye konuştu.



Halk Kart örneğini anlattı

Pandemi sürecinde toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını, bu sürede muhtarlarla birlikte uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Seçer, pandemi sürecinde “İhtiyacım var” diyen her aileye gıda ve sıcak yemek yardımı ulaştırdıklarını anlattı. Muhtarlara Mersin genelinde uyguladıkları ve yaklaşık 11 bin 192 ailenin yararlandığı Halk Kart uygulaması hakkında bilgi veren Seçer, “Sosyal hizmetler bölgemiz için önemli. Mersin, Adana, Hatay; çok zengin insanlarımız var ama yemek ve ekmeğe muhtaç, çok fakir insanlarımız da var. Halk Kart’ı göreve geldiğimizde süratle hayata geçirdik. Bunu esnaf odamız ile birlikte yaptık. Hiçbir ayrım yapmadan, sadece yoksulluk kriterine bakarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kartımızı ulaştırdık. Bu kart ile alışveriş sayesinde sadece vatandaşlarımız değil, esnafımız da kazanıyor” dedi.

Mersin, Adana ve Hatay’ın da aralarında bulunduğu 810 ilin yoğun bir Suriyeli nüfusa da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Seçer, “Bu şehirler göçün getirdiği bütün travmaları yaşıyor. Bu kentleri yönetmek kolay değil. Ama Mersin’in liman ve tarım avantajı var. Pandemide en az gelir kaybeden şehirlerden biri Mersin oldu. Ama 16 bin kilometrekare hizmet alanına da hizmetlerimizi götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar da Başkan Seçer ile bir araya gelmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

