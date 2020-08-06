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Tarhan’dan uyarı: “Denize girerken de sosyal mesafeye uyalım”

İHA

– Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüse karşı Mezitli'deki yaylalara ve yazlıklara giden vatandaşları uyararak, tedbirlere uymalarını istedi.

Tarhan’dan uyarı: “Denize girerken de sosyal mesafeye uyalım”

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüse karşı Mezitli’deki yaylalara ve yazlıklara giden vatandaşları uyararak, tedbirlere uymalarını istedi.
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, ilçenin Mersin’in merkezinde denize girilebilen tek kumsallara sahip olması nedeniyle korona virüsün en fazla yayılması açısından büyük risk taşıdığını söyledi. Denize girerken de sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Mersin merkezinde tek denize girilebilecek yer olan Mezitlimizde çok büyük bir yoğunlaşma yaşanmıştır. Bu durum, korona virüsün yayılma riskini artırmaktadır. Denize girerken de sosyal mesafeye uyalım” dedi.

“Sahilde otururken maskenizi takın”
Son dönemde görülen aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle çevre illerden Mersin’e günübirlik akım olduğu bilgisini veren Tarhan, “Yaz aylarında tatilcilerin ilçemize gelmesiyle nüfus artışı yoğun bir şekilde görülmektedir. Serinlemek isteyen vatandaşlarımız sahillerimize ve yaylalarımıza akın etmiştir. Oluşan aşırı kalabalık maalesef istenmeyen görüntülerin oluşmasına yol açmıştır. Çocukların yoğun olduğu denize girenlerin maske takmadığı gibi takanların ise maskelerini rastgele attıkları görülmüştür. Maske takılmasının sosyal ortamda önemli bir koruyucu önlem olduğunu biliyoruz. Gördüğümüz manzaralar, bu mevsimde arzuladığımız düzeye ulaşmamızı engelliyor” diye konuştu.

“Çıkardığınız maskenizi mutlaka çöp kovasına atın”
Her ortamda maske takılması gerektiğine vurgu yapan Tarhan, “Denize girildiğinde maskelerin çıkartılmasını anlayabiliyoruz. Ancak denizden çıktıktan sonra mutlaka maske takılmalı. Çıkardığımız maskeleri ulu orta atmak yerine mutlaka uygun koşullarda çöp kovalarına atılmalı. Sosyal mesafeyi etrafındaki kişilere göre kişi kendisi belirleyebilir. Tabi ki en büyük görevlerimizden birisi elimizi sık sık yıkamak olmalıdır. Elimizi yıkama olanağımız yoksa küçük el antiseptiği ya da kolonyayı yanımızda bulundurabiliriz” ifadelerini kullandı.

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