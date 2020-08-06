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Mersin'de lavanta bahçeleri yoğun ilgi görüyor Mersin'de 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkır Mahallesi'nde 2 yıl önce dikilen lavantalar büyürken, başka bölgelerden birçok vatandaş gelerek fotoğraf çekiliyor

İHA

Mersin'de 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi. Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkır Mahallesi'nde 2 yıl önce dikilen lavantalar büyürken, başka yerlerden birçok vatandaş bölgeye gelerek fotoğraf çekiliyor.

Mersin'de lavanta bahçeleri yoğun ilgi görüyor Mersin'de 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkır Mahallesi'nde 2 yıl önce dikilen lavantalar büyürken, başka bölgelerden birçok vatandaş gelerek fotoğraf çekiliyor

Mersin'de 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi. Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkır Mahallesi'nde 2 yıl önce dikilen lavantalar büyürken, başka yerlerden birçok vatandaş bölgeye gelerek fotoğraf çekiliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' ile kenti lavanta üretiminin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk yılında 25 üreticiye 30 bin fide dağıtılırken, bu yıl Silifke ve Gülnar ilçelerinde 50 üretici 100 bin lavanta fidesiyle buluşturulacak. Proje ile 50 boş ve parçalı arazi de tarıma kazandırılacak. 2018 yılında hazırlanan projeyle ilk lavantaların toprakla buluştuğu Çaltıbozkır Mahallesi'nde lavantalar büyümeye devam ediyor. Görüntüsüyle vatandaşların yoğun ilgisini gören lavantalar, ayrıca fotoğraf çekilmek isteyenlerin de vazgeçilmez yeri haline geldi.

"Boş duran toprakları değerlendiriyoruz"
Projeyle ilgili açıklamalarda bulanan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Ali Nuri Zeka, 2018 yılında yaptıkları projeyle Çaltıbozkır ve Pirömerli mahallelerinde lavanta dağıtımı yaptıklarını söyledi. Çaltıbozkır’a o dönem 5 bin adet lavanta fidesi verdiklerini söyleyen Zeka, “Şu an büyüyenler o 5 bin adet. Pirömerli Mahallesi’ne de 95 bin adet verdik. 2020 yılına geldiğimizde de Çaltıbozkır’a 43 bin, Kavak’a 10 bin, geriye kalan 100 bini tamamlayacak şekilde Gülnar ilçesinin mahallelerine dağıttık. Lavanta fidesini dağıtmamızdaki amaç, bölgede boş duran toprakların değerlendirilmesidir. Lavantanın ürünlerinin vatandaşlara katkı sağlamasını bekliyoruz. Bizim bu yıl dağıttığımız 100 bin adet lavanta ile 50 dekar boş arazinin değerlendirilmesini sağladı. Lavantanın yağını, çiçeğini, suyunu, parfüm endüstrisinde kullanılmasını, gıdalara katkı maddesi olarak kullanılmasını, çamaşırların arasına koyup koku olarak kullanabilirsiniz” dedi.

"Halkımızın çok büyük ilgisini gördük"
Çaltıbozkır Derneği Başkanı Mehmet Özçalık ise 2018 yılında kurdukları derneğin bölgedeki kırsal alanlarda halkın kalkınmasına yardımcı olacak projelere destek verdiğini söyledi. O yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yapılan projeyle 5 bin adet lavanta fidesi aldıklarını dile getiren Özçalık, “Çaltıbozkır Mahallemiz Silifke’nin kırsal bölgelerinden birisidir. Oldukça boş toprağı fazladır. Bu sahada yapmış olduğumuz deneme ekimi neticesinde çok başarılı bir sonuç aldık. 2 yıl içerisinde lavanta tarlalarını elde ettik. Halkımızın çok büyük ilgisini gördük. Yoğun bir şekilde ziyaretçi aldık. Bu ziyaretçileri aldıktan sonra gördük ki sadece topraklarımız değerlenmiyor halkımızın ürünleri de değerlenmeye başladı. Gelen insanlar, doğadaki yöresel ürünlerden de almaya başladılar. Böylece lavantalar bölge halkına ayrıca bir gelir kapısı oldu. Önümüzdeki yıllarda Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği yaparak daha geniş alanlarda ekim, dikim çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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