Büyükşehir Belediyesinden, öğrencilere ‘tercih danışmanlığı’ hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri, bugünden itibaren 14 Ağustos’a kadar tercih yapacak üniversite adayı öğrencilere “Doğru tercih sınavı kazanmak kadar önemli” sloganıyla destek veriyor. ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı’ desteğiyle öğrencilerin mesleklerini doğru seçebilmelerine yardımcı olunuyor.

Üniversitede okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, bugünden itibaren YKS tercihlerini yapabilecek. ÖSYM AİS sistemi üzerinde yapılacak olan tercihler 14 Ağustos’ta sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğretmenleri de öğrencilere üniversite tercih dönemlerinde destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzman rehberlik öğretmenlerinin 14 Ağustos’a kadar öğrencilere sunacağı ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı’ desteğiyle gençlerin geleceğe daha iyi bir şekilde adım atmalarının sağlanması amaçlanıyor. Kongre ve Sergi Sarayında verilen destekten tüm öğrenciler faydalanabiliyor. 28 Temmuz’da rehberlik hizmeti ile başlayan destek, üniversite tercihlerinin başlaması ile birlikte tercih danışmanlığı konusunda hizmet verecek. Öğrenciler, alanında uzman rehberlik öğretmenlerinden 09.0019.00 saatleri arasında hizmet alabiliyor.



Hizmet ilçelerde de sürüyor

İlçelerde yaşayan gençleri de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, diğer tüm kurs merkezlerinde de aynı hizmeti veriyor. Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık ve Anamur ilçelerinde bulunan kurs merkezlerinde de uzman rehberlik öğretmenleri, öğrencilere tercih konusunda destek oluyor. Ayrıca çeşitli üniversitelerden gelen yetkililer, üniversiteleri hakkında öğrencileri bilgilendiriyor.



“Öğrencilerin hayatlarına dokunuyoruz”

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi bünyesinde Rehberlik Öğretmeni, Uzman Öğrenci ve Eğitim Koçu olarak görev yapan Canan Serin, “Tercih danışmanlığı öğrencilerin hayatlarına dokunduğumuz için çok önemli. 614 Ağustos arasında da ÖSYM’den öğrencilerimizin tercihlerine giriş yapacağız. Şu an onlara bu konuda hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz, üniversiteye gitmek istiyorlar, bir bölüm yazmak istiyorlar ama meslekler hakkında bir bilgileri yok. Meslekler hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. KPSS şartı olan, ataması olan, olmayan bölümler hakkında bilgiler veriyoruz. Bunun dahilinde de öğrencilerimizin sisteme tercihlerini girebiliyoruz. Çünkü yapamayan öğrencilerimiz var, sıralamasını yanlış yapan öğrencilerimiz var. O yüzden bu noktada da onlara yardımcı oluyoruz” dedi.

Kurs Merkezi öğrencileri, tercih hakkı kazanan diğer tüm öğrenciler ve şehir dışından yardım talebinde bulunan öğrencilere bu desteği verdiklerini belirten Serin, “Tercih bizim için çok önemli. Ailelerimize de şunu söylüyoruz; kendi hayallerini değil, çocuklarının hayallerini yaşatsınlar. Bir ömür boyu bu mesleği yapacaklar. O yüzden bu dönüm noktaları. Bir yıl boyunca çalıştılar, emek verdiler ama asıl büyük adımı burada atacağız. O yüzden kesinlikle araştırsınlar, araştırmadan kesinlikle adım atmasınlar” diye konuştu.



Öğrenciler hizmetten memnun

Tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanan ve öğretmen olmak isteyen Yunus Emre Doğan da “Buradan çok memnunum. Hocam da sağ olsun çok yardımcı oldu, çok desteğini gördük. Kendim yapsaydım bu kadar üniversiteyi çıkaramazdım. Hocam sağ olsun bütün bölümleri, gelen üniversiteleri ayrıntılı bir şekilde verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



“Burada yazacağım bölümleri kesinleştirdim”

Mühendislik kazanmak isteyen İshak Deveci ise “Buraya geldim, çok net ve ayrıntılı, her şeyi gösterdiler, ilgilendiler. Ailemle de gelmeyi düşünüyorum. Burası bayağı faydalı oldu. Ne yapıp, ne edeceğimi tam bilmiyordum. Burada bölümleri kesinleştirdim, eledim. Ona göre eve gidince araştıracağım, buraya tekrar geleceğim” dedi.

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