Başkan Kızıltan’dan Covid-19 ile mücadele için ‘kurallara uyalım’ çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kızıltan’dan Covid-19 ile mücadele için ‘kurallara uyalım’ çağrısı

İHA

Başkan Kızıltan’dan Covid-19 ile mücadele için ‘kurallara uyalım’ çağrısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, korona virüs (Covid19) ile mücadeleyi kazanmak için kontrollü sosyal hayatta da özellikle temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması çağrısı yaptı.
MTSO Başkanı Kızıltan, korona virüsle mücadele çalışmaları çerçevesinde bugün Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla eş zamanlı olarak gün boyu gerçekleştirilecek kapsamlı denetimlere işaret ederek, kurallara uyulmasını içeren bir açıklama yaptı. Kızıltan, Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir ve karar alınarak uygulamaya geçirildiğini anımsattı.
Kontrollü hayat sürecinin her zamankinden daha hassasiyetle devam etmesi gerektiğini belirten Kızıltan, temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu ana kurallar yanında tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının da salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Kızıltan, “Pandeminin ilk günlerinde vaka sayısının azlığı ile ön plana çıkan Mersin’imizi, yine vaka sayısı en az illerin arasında görmek en büyük arzumuz. Bunu, hep birlikte kurallara uyarak sağlayabiliriz” dedi.
Son günlerdeki vaka sayıları göz önünde bulundurularak genelge ile bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla kapsamlı denetimler yapılacağını dile getiren Kızıltan, bu denetimlerin özellikle konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları, lunapark ve tematik parklar ile bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlandığını ifade etti. Kızıltan, “El ele verir, kurallara uyarsak salgınla mücadeleyi kazanmamamız için hiçbir sebep kalmayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesinden, öğrencilere ‘tercih danışmanlığı’ hizmeti
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden, öğrencilere ‘tercih ...
Rosatom, rüzgar enerjisi yatırımlarına devam ediyor Rusya’da iki santral daha kuruluyor. Rosatom’a bağlı NovaWind A.Ş., Karmalinovskaya ve Marchenkovskaya rüzgar enerji santrallerinin inşaatına başladı
YEREL HABERLER Rosatom, rüzgar enerjisi yatırımlarına devam ...
1800 yıllık yazıtta defineci tahribatı
YEREL HABERLER 1800 yıllık yazıtta defineci tahribatı
Büyükşehir Belediyesinden, Yağda Mahallesi sakinlerine spor ekipmanı desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden, Yağda Mahallesi ...
Mersin'de lavanta bahçeleri yoğun ilgi görüyor Mersin'de 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkır Mahallesi'nde 2 yıl önce dikilen lavantalar büyürken, başka bölgelerden birçok vatandaş gelerek fotoğraf çekiliyor
YEREL HABERLER Mersin'de lavanta bahçeleri yoğun ilgi ...
Kelle ütücüleri, bayram yorgunu
YEREL HABERLER Kelle ütücüleri, bayram yorgunu
Tarhan’dan uyarı: “Denize girerken de sosyal mesafeye uyalım”
YEREL HABERLER Tarhan’dan uyarı: “Denize girerken de sosyal mesafeye ...
Başkan Seçer, Akdeniz Bölgesi muhtar temsilcileri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Akdeniz Bölgesi muhtar temsilcileri ile ...
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 2 yaralı
Tartıştığı babasına öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı babasına öldüren şüpheli tutuklandı
Babasının öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Babasının öldüren zanlı tutuklandı
Kınada tartıştığı 2 kişiyi, otomobillerinin yolunu kesip pompalıyla vurdu  
YEREL HABERLER Kınada tartıştığı 2 kişiyi, otomobillerinin yolunu ...
Erdemli Belediyesi Yörük Müzesi yeniden açıldı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi Yörük Müzesi yeniden açıldı
Başkan Tarhan, maske dağıtıp vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, maske dağıtıp vatandaşları uyardı
Kınada kavga ettiği kişilerin yolunu kesip silahla yaraladı
YEREL HABERLER Kınada kavga ettiği kişilerin yolunu kesip silahla ...
Sahibinin yaşamını yitirdiği evden 3 kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Sahibinin yaşamını yitirdiği evden 3 kamyon çöp ...
Arslanköylü kadınlar, tarihi halkevinde meslek öğreniyor
YEREL HABERLER Arslanköylü kadınlar, tarihi halkevinde meslek ...
Bozdoğan: “Tarsus, Türkiye’nin nesnesi değil, öznesi haline gelecek” Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis toplantısında yapımı devam eden ve hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeleri anlattı
YEREL HABERLER Bozdoğan: “Tarsus, Türkiye’nin nesnesi değil, öznesi ...
(Özel) Çeyrek altın rekora koşuyor Mersin'de 50 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, dünyadaki tüm ülkelerin para basarak altın rezervi aldığını söyledi İnanoğlu: "Yıl sonuna kadar altının gramının 535 ile 550 lira arasında, çeyrek altının da 950 ile bin lira arasında olmasını bekliyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) Çeyrek altın rekora koşuyor Mersin'de 50 ...
Sahibinin hayatını kaybettiği evden 3 kamyon çöp çıkarıldı Mersin'de geçtiğim günlerde hayatını kaybeden kimsesiz yaşlı bir şahsın evinden 3 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Sahibinin hayatını kaybettiği evden 3 kamyon çöp ...
Erdemli Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı ...
Akkuyu NGS’nin, Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Rüzgardan sonra en düşük karbonlu elektrik üreten nükleer santrallerin ekonomik kalkınma, istihdam ve sanayileşmeye sağladığı katkı nedeniyle Covid-19 sonrası toparlanmada önemli bir rol oynayacağına dikkat çekiliyor
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin, Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar ...
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Tuğamiral Kireçtepe gidiyor, Tuğamiral Gedik geliyor
YEREL HABERLER Tuğamiral Kireçtepe gidiyor, Tuğamiral Gedik geliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X