Başkan Kızıltan’dan Covid-19 ile mücadele için ‘kurallara uyalım’ çağrısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, korona virüs (Covid19) ile mücadeleyi kazanmak için kontrollü sosyal hayatta da özellikle temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması çağrısı yaptı.

MTSO Başkanı Kızıltan, korona virüsle mücadele çalışmaları çerçevesinde bugün Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla eş zamanlı olarak gün boyu gerçekleştirilecek kapsamlı denetimlere işaret ederek, kurallara uyulmasını içeren bir açıklama yaptı. Kızıltan, Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir ve karar alınarak uygulamaya geçirildiğini anımsattı.

Kontrollü hayat sürecinin her zamankinden daha hassasiyetle devam etmesi gerektiğini belirten Kızıltan, temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu ana kurallar yanında tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının da salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Kızıltan, “Pandeminin ilk günlerinde vaka sayısının azlığı ile ön plana çıkan Mersin’imizi, yine vaka sayısı en az illerin arasında görmek en büyük arzumuz. Bunu, hep birlikte kurallara uyarak sağlayabiliriz” dedi.

Son günlerdeki vaka sayıları göz önünde bulundurularak genelge ile bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla kapsamlı denetimler yapılacağını dile getiren Kızıltan, bu denetimlerin özellikle konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları, lunapark ve tematik parklar ile bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlandığını ifade etti. Kızıltan, “El ele verir, kurallara uyarsak salgınla mücadeleyi kazanmamamız için hiçbir sebep kalmayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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