Mezitli'de yazlık sinema günleri başladı

– Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yazlık sinema günleri başladı. Mezitli Belediyesi Yazlık Sineması, korona virüs tedbirleriyle birlikte kapılarını araladı. Mezitli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi katkılarıyla organize edilen yazlık sinemada bu sezonun ilk filmi ‘Neredesin Firuze’, sinemaseverlerle buluştu.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersinlilere nostalji yaşatan yazlık sinemada, korona virüs önlemleri altında film gösterimleri başladı. Görevliler tarafından dağıtılan maskelerini alan Mezitlililer, sosyal mesafe kuralına uyarak nostaljik sinemanın tadını çıkarttı. Yazlık sinemada, sinemaseverler, film izlerken patlamış mısır, gazoz ve dondurma yeme şansı da buldu.



Başkan Tarhan’dan doğum günü sürprizi

Yazlık sinemada, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Halise Özyamanoğlu’na doğum günü sürprizi yaptı. Yeni yaşı dolayısıyla beyaz perdeye, ‘İyi ki doğdun Halise Hanım’ yazısının yansıtılması ile birlikte, film izlemek için Yazlık Sinemaya gelen vatandaşlar da alkışlarla Özyamanoğlu’nun doğum gününü kutladı. Yapılan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşayan Özyamanoğlu, Başkan Tarhan’a teşekkürlerini iletirken, “Benim için unutulmaz bir andı. Çok duygulandım ve çok hoşuma gitti. Başkanımız Neşet Tarhan, her zaman olduğu gibi ince düşüncesiyle beni mutlu etti. Sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.



Türkiye'nin en güzel 10 sinemasından biri

Ünlü sanat eleştirmeni Atilla Dorsay başkanlığındaki bir jüri tarafından yapılan değerlendirmede, 'Türkiye'nin en güzel 10 sinemasından birisi' olarak gösterilen Mezitli Belediyesi Yazlık Sineması, önümüzdeki 4 hafta boyunca ücretsiz olarak Mezitlililerin hizmetinde olacak. 7 Ağustos Cuma günü Edison, Tesla ve Westinghouse arasında yaşanan mücadelenin anlatıldığı ‘Elektrik Savaşları’ filmi yine ücretsiz olarak gösterilecek.



Yazlık sinemada aşk filmleri haftası

Başkan Tarhan’ın talimatıyla kırsal kesimde yaşayan üretici kadınların da film izlemek için geleceği yazlık sinemada önümüzdeki hafta ise iki yerli aşk filmi izleyici ile buluşacak. 12 Ağustos Çarşamba günü Mehmet Günsur ve Belçim Bilgin’in başrollerini paylaştığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ ve 14 Ağustos Cuma günü Sarp Apak ve Özge Özpirinççi’nin rol aldığı 'Karışık Kaset' gösterilecek.



Korona virüs nedeniyle olağanüstü tedbirler alındı

Dünyayı etkisi altına alan ve son dönemde artışa geçen korona virüs nedeniyle gerekli tedbirleri alarak kapıları açtıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Sinemamız artık Mersin’de bir klasik haline geldi. 6 yıldır vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu korona virüs günlerinde de vatandaşlarımızı bu büyük eğlenceden mahrum bırakmak istemedik. Maalesef içerisinde bulunduğumuz olağanüstü durumlar nedeniyle vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi adına geç açmak durumunda kaldık. Sezonun önemli filmlerini vatandaşlarımıza izletirken, aynı zamanda özlenen bir nostaljiyi yaşatmış da olduğumuz Yazlık Sinemamıza vatandaşlarımızı korona virüsü tedbirleri kapsamında maske ile alıyoruz” diye konuştu.



Kırsalda yaşayan kadınlara da film izleme imkanı

Kendisinin de fırsat bulduğu zamanlarda gelip burada film izlediğini ifade eden Başkan Tarhan, eylül ayına kadar devam edecek yazlık sinemada, yerli ve yabancı film gösterimlerinin ücretsiz olarak izleyici ile buluşacağını kaydetti. Bu tarz etkinliklerin sevgiyi çoğalttığını, halkın birbiriyle kaynaşarak dayanışma ruhunu arttırdığını ifade eden Tarhan, “Belediyeciliğin en önemli kurallarından bir tanesi, vatandaşların sosyalleşmesini sağlamaktır. İstiyorum ki, vatandaşlarımız her fırsatta bir araya gelsin, birlik olup, büyük bir aile olalım. Toplum olarak bir arada olmak beni oldukça mutlu ediyor. Bu yıl kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızı da film izlemek için yazlık sinemamıza getireceğiz. Hayata geçirdiğimiz yazlık sinema ise sosyal belediyeciliğin ve bütünleşmenin önemli bir örneğidir. Bu anlayış ile ilerleyeceğiz ve halkımızın kültürel gelişimlerine ve farklı kesimlerin kaynaşmasına katkıda bulunacağız” dedi.

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