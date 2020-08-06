Başkan Bozdoğan, korona virüs denetimlerine katıldı

– Mersin’in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Tarsus’ta gerçekleştirilen korona virüs (Covid19) denetimlerine katıldı. Başkan Bozdoğan, Tarsuslulara maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

Covid­19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının ülke genelinde eş zamanlı denetim yapılması konusunda 81 ile gönderdiği genelge gereği Tarsus’ta da denetim yapıldı. Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede gerçekleştirilen denetimlere, Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli ile birlikte katıldı.

Bozdoğan, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıkması nedeniyle korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için kurallara uyulması gerektiğini söyledi. ‘Sağlık için hepimiz için’ vurgusu ile bugüne kadarki en kapsamlı denetimlerin gerçekleştirilmeye başlandığını belirten Bozdoğan, bu denetimlerin konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları, lunapark ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacağını bildirdi.

Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verileceğini kaydeden Bozdoğan, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini dile getirerek, “Toplum sağlığı için bireysel olarak önce kendimizi ve ailemizi bu salgından korumamız gerekiyor. Maske kullanımından ve ellerimizi sürekli temizlemekten asla vazgeçmemeliyiz. Yakın temastan kaçınmamız da kendimizi bu salgından korunmak açısından önem taşıyor” dedi.

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