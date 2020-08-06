Tarsus'ta bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Dadalı ile Akgedik mahalleleri arasındaki otoyolda durdurdukları bir araçta arama yaptı. Sürücünün üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheli şahıs, adli makamlarca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerinin merkez Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi'nde bir şahsın evinde yaptığı aramada ise 85 gram kubar esrar ile evinin bahçesinde ekili halde 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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