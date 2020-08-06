Tarsus’ta şüpheli ölüm

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Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu kullandığı ileri sürülen kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçe Mahallesi’nde oturan 27 yaşındaki M.A.E. öğlen saatlerinde girdiği tuvaletten çıkmadı. Şüphelenen yakınları M.A.E.’nin tuvalette hareketsiz durduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Tuvalette lavabo kısmında uyuşturucu maddeyi eritmek için kullanılan kola kutusu parçası, çakmak ve yerde şırınga görüldüğü öğrenildi.

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