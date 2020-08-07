Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavru Caretta Carettalar denizle buluşmaya başladı Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahillerinde bu yıl da yuva yapan Caretta Carettaların bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağalar, denizle buluştu Yuvalarından çıkan yavrular hızla denize girmeye çalışırken, güzel görüntüler oluşturdu Bu yıl Mersin sahillerinde yaklaşık 150 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor

İHA

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahillerinde bu yıl da yuva yapan Caretta Carettaların bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağalar, denizle buluştu. Yuvalarından çıkan yavrular hızla denize girmeye çalışırken, güzel görüntüler oluşturdu. Bu yıl Mersin sahillerinde yaklaşık 150 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

Yavru Caretta Carettalar denizle buluşmaya başladı Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahillerinde bu yıl da yuva yapan Caretta Carettaların bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağalar, denizle buluştu Yuvalarından çıkan yavrular hızla denize girmeye çalışırken, güzel görüntüler oluşturdu Bu yıl Mersin sahillerinde yaklaşık 150 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahillerinde bu yıl da yuva yapan Caretta Carettaların bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağalar, denizle buluştu. Yuvalarından çıkan yavrular hızla denize girmeye çalışırken, güzel görüntüler oluşturdu. Bu yıl Mersin sahillerinde yaklaşık 150 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor.
Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahillerinde, bu yıl da yuva yapan Caretta Carettaların bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan çıkan ilk yavru Caretta Carettalar, denizle buluştu. Yuvalarından çıkan yavrular hızla denize girmeye çalışırken, güzel görüntüler oluşturdu. Mersin’de 5 üreme merkezi bulunan deniz kaplumbağaları, özellikle Alata, Davultepe ve Kazanlı sahilinde yuva yapıyor. Şimdiye kadar Alata, Davultepe ve Kazanlı sahilinde yuva sayısı binin üzerine çıkarken, bu yuvaların her birinden ortalama yüzde 70 yavrunun denizle buluşması hedefleniyor.
Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) öğretim üyesi Mahmut Ergene, bu yıl mevsimlerden dolayı anaç çıkışlarının geç başladığını söyledi. Mayıs ayı sonlarına doğru anaçların sahillere çıkmaya başladığını kaydeden Ergene, “Bu ayın başından itibaren de yavru çıkışlarımız başladı. Birçok yuvadan yavru çıkışımız oldu. Şu anda Davultepe 100. Yıl kumsalında 169 yuvamız var. Ağustos ayı sonlarına doğru bu yuvaların sayıları bir miktar daha artabilir. Artık anaçlar son yuvalarını yapmakta ve heyecanla yavru çıkışlarını beklemekteyiz” diye konuştu.

"Bu yılki yuva sayıları yine fena değil"
MEÜ DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ise Mersin’in tüm Türkiye’de yaklaşık yüzde 25 yuvalama alanlarını içerisinde barındırdığını söyledi. Mersin’de 5 üreme alanı bulunduğunu kaydeden Ergene, “Doğudan batıya doğru Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur olmak üzere 5 üreme alanımız var. Biz her sene olduğu gibi Davultepe ve Alata kumsallarında aralıksız çalışıyoruz. Bu kumsallarda 20 yıldır çalışma yürütüyoruz. Kazanlı yuvalama potansiyeli en yüksek olan alanlardan bir tanesidir. Ancak Davultepe ve Alata ile karşılaştırdığımızda buralar küçük olmasına rağmen çok fazla yuva oluyor. Davultepe bu yılki yuva sayısı 169. Tabi bu sayı daha artacaktır. Alata kumsalında ise yaklaşık 220 yuvamız var. Orada da küçük artışlar olabilir. Dolayısıyla bu yılki yuva sayıları yine fena değil” şeklinde konuştu.

"Yeşil deniz kaplumbağaları bu bölge için çok önemli"
Bu sayılara uzun yılların çalışması sonucunda ulaştıklarını vurgulayan Ergene, “Uzun yıllar yaptığımız korumalar neticesinde güzel sayılara ulaştık ama bu yeterli mi hayır henüz daha yeterli değil. Çünkü Davultepe’den gidecek yavru sayısı yaklaşık olarak 17 ile 20 bin arasında. Alata’dan gidecek yavru sayısı 30 bin civarında. Kazanlı’da her sene bin ve üzerinde yuva olur. Oradan da ortalama 100 bin tane yavru gidecek ama her yıl verdiğimiz rakamlar hep aynı olmayabiliyor. Bu canlıların bin tanesinden sadece bir tanesi yaşayabiliyor. Dolayısıyla sayıları çoğaldı, çok sayıdalar gibi bir durum söz konusu değil. Halen korumaya ihtiyaçları var, halen nesilleri tehlike altında" dedi.
Özellikle bu bölgede koruma çalışmalarının çok dikkatli yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Ergene, "Çünkü burada 2 tür deniz kaplumbağası var. Carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları. Yeşil deniz kaplumbağaları bu bölge için çok önemli. Çünkü koca Akdeniz’in içerisinde sadece Doğu Akdeniz bölgesinde bulunuyorlar ve bütün popülasyonu burada. Bu popülasyonun da büyük bir kışmı Türkiye kıyılarında. O nedenle her yıl söylediğim gibi dünyanın gözü genelde Akdeniz’in doğu kısmında oluyor. Bunun nedeni de bir popülasyonu korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 150 bin yavrunun denizle buluşmasını bekliyoruz"
Koruma planlarının iyi yapılması gerektiğine dikkat çeken Ergene, “Yaklaşık olarak bu sene Mersin sahillerinden 150 bin civarında yavrunun denizle buluşmasını bekliyoruz. Bunlardan da bin tanesinden birer tanesi yaşayabilirse bizim için iyi. Biliyorsunuz bu canlıların çok sayıda düşmanları var. Kuşlar, yengeçler, balıklar, insanlar. Bazı yuvaların içerisinden çok sayıda ölü yavru kaplumbağa çıkıyor. Bunun sebebi de plajın yanlış kullanımı, insanların yuvayı sertleştirmesi, üzerine su dökmesi gibi nedenlerden kaynaklı. Alanların çok iyi korunması gerekiyor. Önemli olan aslında canlının yaşam alanının korunması. Eğer biz canlının yaşam alanını korumazsak canlıyı tek başına korumamız çok anlamlı olmuyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus’ta şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Tarsus’ta şüpheli ölüm
Belarus NGS'nin 1. ünitesi fiziksel olarak devreye alınmaya hazır
YEREL HABERLER Belarus NGS'nin 1. ünitesi fiziksel olarak devreye ...
Bozyazı’nın son Kore gazisi, hayata veda etti
YEREL HABERLER Bozyazı’nın son Kore gazisi, hayata veda etti
Başkan Tollu, denetimlerde vatandaşları tedbirler konusunda uyardı
YEREL HABERLER Başkan Tollu, denetimlerde vatandaşları tedbirler ...
Tarsus'ta bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi
Akdeniz'de pazar yerinde korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Akdeniz'de pazar yerinde korona virüs denetimi
Başkan Bozdoğan, korona virüs denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, korona virüs denetimlerine katıldı
Mersin'deki denetimlerde vatandaşa tam not
YEREL HABERLER Mersin'deki denetimlerde vatandaşa tam not
Mersin'de protokol destekli korona virüs denetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimi, Mersin'de de Vali Ali İhsan Su ile il protokolünün katılımıyla yapıldı Vali Ali İhsan Su: "Önce kendi sağlığımız sonra hepimizin sağlığı için yapmamız gerekenler aslında basit, zor değil"
YEREL HABERLER Mersin'de protokol destekli korona virüs ...
Ercik: “İlçe kongrelerimize 8 Ağustos’ta başlayacağız”
YEREL HABERLER Ercik: “İlçe kongrelerimize 8 Ağustos’ta ...
Başkan Yılmaz, son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekti Yılmaz: “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartını imzalayan ilk belediyeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, son dönemde artan kadın cinayetlerine ...
Mut'ta korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Mut'ta korona virüs denetimi
Mezitli'de yazlık sinema günleri başladı
YEREL HABERLER Mezitli'de yazlık sinema günleri başladı
Motosiklet kaportasına sıkışan kediyi itfaiye çıkardı Yaralı olduğu anlaşılan kedi tedavisi yapılmak üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü
YEREL HABERLER Motosiklet kaportasına sıkışan kediyi itfaiye ...
Silifke’de korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Silifke’de korona virüs denetimi yapıldı
Başkan Kızıltan’dan Covid-19 ile mücadele için ‘kurallara uyalım’ çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kızıltan’dan Covid-19 ile mücadele için ...
Büyükşehir Belediyesinden, öğrencilere ‘tercih danışmanlığı’ hizmeti
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden, öğrencilere ‘tercih ...
Rosatom, rüzgar enerjisi yatırımlarına devam ediyor Rusya’da iki santral daha kuruluyor. Rosatom’a bağlı NovaWind A.Ş., Karmalinovskaya ve Marchenkovskaya rüzgar enerji santrallerinin inşaatına başladı
YEREL HABERLER Rosatom, rüzgar enerjisi yatırımlarına devam ...
1800 yıllık yazıtta defineci tahribatı
YEREL HABERLER 1800 yıllık yazıtta defineci tahribatı
Büyükşehir Belediyesinden, Yağda Mahallesi sakinlerine spor ekipmanı desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden, Yağda Mahallesi ...
Mersin'de lavanta bahçeleri yoğun ilgi görüyor Mersin'de 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' kapsamında ekimi yapılan lavanta fideleri, boş arazileri mor renklerle süsledi Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkır Mahallesi'nde 2 yıl önce dikilen lavantalar büyürken, başka bölgelerden birçok vatandaş gelerek fotoğraf çekiliyor
YEREL HABERLER Mersin'de lavanta bahçeleri yoğun ilgi ...
Kelle ütücüleri, bayram yorgunu
YEREL HABERLER Kelle ütücüleri, bayram yorgunu
Tarhan’dan uyarı: “Denize girerken de sosyal mesafeye uyalım”
YEREL HABERLER Tarhan’dan uyarı: “Denize girerken de sosyal mesafeye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X