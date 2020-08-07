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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yuvadan çıkan deniz kaplumbağaları, denizle buluştu

DHA

Yuvadan çıkan deniz kaplumbağaları, denizle buluştu


Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de, haziran ayı başında anaç kaplumbağalar tarafından kumsallara bırakılan yumurtalardan çıkan ilk yavru caretta carettalar, denizle buluşmaya başladı
Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların önemli üreme alanlarından olan Mersin sahillerinde binlerce yavru, yuvalardan çıkmaya başladı. 5 üreme merkezi bulunan deniz kaplumbağaları, Davultepe 100'üncü Yıl Tabiat Parkı, Kazanlı, Alata, Göksu ve Anamur sahiline yumurta bırakıyor. Şimdiye kadar Alata, Davultepe ve Kazanlı sahilinde yuva sayısı 700´ün üzerine çıktı. Bu yuvaların her birinden ortalama yüzde 70 yavrunun denizle buluşması hedefleniyor.
Davultepe 100'üncü Yıl Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, deniz kaplumbağalarının yumurtalardan çıkarak denizle buluşmaya başladığını belirtti. 2 kilometrelik alanda 169 yuva olduğunu kaydeden Ergene, "Temmuz ortasında yavrular yumurtalardan çıkmaya başladı. Ağustosun başındayız ve yuvalamalar devam ediyor. Bu nedenle dönem sonunda bu sayı 200'lere ulaşabilir" dedi.
150 BİN YAVRU DENİZLE BULUŞACAK
Mersin'de 5 üreme alanı olduğu bilgisini veren Ergene, "Bu Mersin'i çok önemli kılıyor ve Mersinlilerin bu değere sahip çıkması gerekiyor. Sadece Davultepe, Kazanlı ve Alata'da 150 bin yavrunun denizle buluşmasını bekliyoruz. Bu kumsaldan yaklaşık olarak 20 bin yavru denizle buluşacak" diye konuştu.
1000 yavrudan sadece 1'inin ergin hayata ulaşabileceğini kaydeden Ergene, "Birçok canlı saldırarak yavruları yiyor. Bu nedenle yaşamları çok zor. İnsan faktörü çok önemli. Burası bir kumsal ama arka tarafta koca koca binalar var. İnsanlar burada deniz giriyor. Burada insanların denize girmesi normal ama deniz kaplumbağaları tabelalarına dikkat etmeliler. Bu hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Dolayısıyla deniz kaplumbağalarına en fazla zarar veren canlı insan maalesef" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2020-08-07 09:16:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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