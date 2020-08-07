Mezitli Belediyesi, boş arsayı spor sahasına çevirdi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, gençlerin spor yaparak boş zamanlarını kaliteli olarak değerlendirebileceği yeni bir projeye imza attı. Merkez Mahallesinde imar planında okul alanı olarak işaretli olan ancak çok fazla sayıda hissedarı bulunan boş arsa, temizlenerek futbol sahası yapıldı.

Çöp atılması ve otlar nedeniyle yoğun şikayetlere neden olan boş arsa, bundan böyle gençler ve çocukların spor yapmasına imkan sunacak. Kötü görüntüsünden kurtulmuş olmasının yanı sıra spor sahası olarak hizmet verecek olması çevrede yaşayan vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Mezitli Belediyesi’nin sık sık temizlemesine rağmen vatandaşların çöp atarak kötü kullandığını dile getiren Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Dinç, “Planda okul alanı olarak işaretli boş arsamız maalesef atıl durumdaydı. Mezitli Belediyemiz sürekli temizlemesine rağmen, sorumsuz bazı vatandaşlarımız nedeniyle çöp atılıyor, otların arasında çeşitli haşereler çıkıyordu. Mezitli Belediye Başkanımıza konuyu ilettiğimizde, alanın vatandaşlar tarafından kullanılması durumunda bu olumsuz görüntülerin oluşmayacağı konusunda fikir birliğine vararak, planda işaretlendiği gibi okul yapılıncaya kadar spor sahası yapılması konusunda fikir birliğine vardık. Çok güzel bir spor sahamız oldu. Başkanımız Neşet Tarhan’a gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür ederim” dedi.

Mezitli’nin merkezinde insanların nefes alabileceği ve kaliteli zaman geçirebileceği boş arsaların az olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı neşet Tarhan da “Kentimizin merkezinde çok sayıda boş arsayı sahipleriyle görüşerek Kent içi tarım alanı olarak kullanıyoruz. Arsa bina yapıncaya kadar arsalarını belediyemizin kullanımına izin veriyor. Bu Türkiye’de eşine az rastlanır bir durumdur. Bu yolla çok sayıda yeşil alan kazanmış olduk. Merkez Mahallemizde atıl durumda bulunan boş bir arazimizi gençlerimiz için futbol sahası olarak düzenledik. Gençlerimiz ve çocuklarımız için çok güzel bir mekan sağladık. Daha önce, tarım alanlarına dönüştürdüğümüz kent merkezimizdeki alanlar gibi bu boş arsamızı da temiz bir görünüme kavuşturarak kurtarmış olduk. Mezitli’yi güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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