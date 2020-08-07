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Otoyolda sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı 

DHA

Otoyolda sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı 


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN-Adana Otoyolu üzerinde, sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana Otoyolu Gülek Tüneli yakınında meydana geldi. Besim Koç yönetimindeki 33 TA 192 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Kamyondaki sebzeler kasalarla birlikte yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerini arayıp, kamyon sürücüsünün yardımına koştu. Sürücü Koç ile yanında bulunan İbrahim Akay'ı kamyondan çıkardı.
Gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, kamyon ve yola saçılan kasaların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-08-07 15:28:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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