Otoyolda sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı 

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN-Adana Otoyolu üzerinde, sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana Otoyolu Gülek Tüneli yakınında meydana geldi. Besim Koç yönetimindeki 33 TA 192 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi

sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Kamyondaki sebzeler kasalarla birlikte yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerini arayıp, kamyon sürücüsünün yardımına koştu. Sürücü Koç ile yanında bulunan İbrahim Akay'ı kamyondan çıkardı.

Gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, kamyon ve yola saçılan kasaların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-08-07 15:28:23



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