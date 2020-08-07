Tarsus'ta elektrik malzemeleri satan iş yerinde yangın

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde elektrik malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangında, içerideki ürünler yandı.

Tarsus ilçesi Şehit Mustafa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Uğur İşhanı'nda elektrik malzemeleri satan iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

İş yerindeki ürünlerin yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-08-07 15:42:39



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