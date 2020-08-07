Tarsus Belediyesi yaz atölyeleri kursları başlıyor

Tarsus Belediyesince açılan Bilim, Eğitim, Sanat ve Kültür Akademisi’nde çocukların bilimle tanıştığı, eğlenerek öğrenmeyi keşfettiği yaz atölyeleri başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede çocukların bilgi ve birikimini destekleyecek, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak olan resimden çevreye, dramadan seramiğe, korodan çocuk oyunlarına kadar yaz atölyeleri kayıtları başladı. 714 yaş grubu yaz atölyeleri kursunun kayıtları 9 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. Tarsus Belediyesi tarafından verilecek kurslarda çocukların özgüvenlerini arttırmak, el becerisi açısından yetenekli ve geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmek amaçlanıyor. Kursların yanı sıra, çocuklar için aile ve sağlık konulu seminerler de düzenlenecek.

Kurs başvuru ve kursların yapılacağı yerler ise +1 Cafe, Gençlik Merkezi, Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi, Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür Akademisi olarak belirlendi. Yaz atölyeleri kurslarına 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibariyle deneyimli eğitmenler tarafından eğitimlere başlanacak.

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