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Gültak, Çamlıbel Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Çamlıbel'deki proje için Büyükşehir Belediyesi 'yetki devri' talebimizi reddetti"

İHA

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Mahallesi'nde hayata geçirmeyi planladıkları 'Çamlıbel Atatürk Caddesi Çevre Düzenleme ve Işıklandırma Projesi' için Büyükşehir Belediyesinden istedikleri 'yetki devri'nin reddedildiğini belirterek, bu konuyu belediye meclisinde gündeme getireceğini söyledi.

Gültak, Çamlıbel Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Çamlıbel'deki proje için Büyükşehir Belediyesi 'yetki devri' talebimizi reddetti"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Mahallesi'nde hayata geçirmeyi planladıkları ‘Çamlıbel Atatürk Caddesi Çevre Düzenleme ve Işıklandırma Projesi’ için Büyükşehir Belediyesinden istedikleri 'yetki devri'nin reddedildiğini belirterek, bu konuyu belediye meclisinde gündeme getireceğini söyledi.
Gültak, Çamlıbel Derneği yönetimi ve semt esnafıyla bir araya geldi. Programda, Millet Bahçesi ve Çamlıbel Balıkçı Barınağı Projesi gibi, Akdeniz ve Mersin’e kazandırdıkları bazı projeleri anlatan Gültak, ‘Çamlıbel Atatürk Caddesi Çevre Düzenleme ve Işıklandırma Projesi’ni ise neden hayata geçiremeyeceklerine açıklık getirdi.
Akdeniz Belediyesi’nin ‘yetki devri’ talebi reddedildi
Bölgeyi ışıl ışıl hale getirip canlandıracak, kaldırım düzenlemelerinin yapılacağı, LED ışık süslemeleri ve ışıl ışıl yol aydınlatmaları ile 'Aşıklar Parkı’nın yeniden hayat bulacağı projeyi uygulamayı planladıkları Atatürk Caddesi’nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken Gültak, uygulamayı düşündükleri proje için 10 Haziran 2020 tarihinde resmi yazıyla Büyükşehir Belediyesinden ‘yetki devri’ istediklerini, fakat 28 Temmuz 2020’de aldıkları yanıtla taleplerinin reddedildiğini anlattı.
Millet Bahçesi ve Çamlıbel Marina Projesi
Bir Mersinli ve bir belediye başkanı olarak, Büyükşehir Belediyesinden gelen bu yanıtın kendisini üzdüğünü dile getiren Gültak, “Seçildiğimiz günden bu yana, Çamlıbel’in önemini bilen ve değer veren bir belediye başkanı oldum. Lütfi Elvan Bakanımızla birlikte Ulaştırma Bakanımız da buraya geldi. Şunun müjdesini verebilirim; buradaki profesyonel balıkçılar Karaduvar’a gidiyor, marina değişiyor. Yatların gelebileceği, su oyunlarının oynanabileceği bir yat limanına dönüşecek burası. Millet Bahçesi projesi de hızla ilerliyor. 29 Ekim’de inşallah açacağız. Kışla, yıkılan stadyum aynı şekilde 140 dönümlük bir Millet Bahçesi’ni Mersin’e kazandırdık. Bakanlığımız projeyi hazırlıyor, biz de proje çalışmasına yardımcı oluyoruz. Marinayı da önümüzdeki yıldan itibaren ihaleye çıkma aşamasına getireceğiz inşallah” dedi.
“Tarihi bir Mersin Evi’ni de Çamlıbel’e kazandıracağız”
Sözlerini, “Burada bir yatırım var, görüyorsunuz ve yıllarca boş, esnaflar boş, dükkânlar boş” diyerek sürdüren Gültak, devam etti; "Bir söz daha vermiştik, emniyet müdürümüzün lojmanı. O da yapılıyor şu an ve 78 ay içinde bitecek. Buradaki evi boşaltıyor. Vakıflardan burayı kiralayıp devralacağız. Yine sizlerle buluşup, buraya nasıl bir şey yapmamız gerektiğine birlikte karar vereceğiz. İki katlı, çok güzel bir Mersin Evi ve bahçesi var. İnanıyoruz ki, orada yapılacak bir proje de Çamlıbel’e hareket getirecek.”
“Projelerimizin hepsi bir bir hayata geçiyor”
Başkan Gültak, Atatürk Caddesi Çevre Düzenleme ve Işıklandırma Projesi ve kaynağının hazır olduğunu söyledi. TEDAŞ ile yaptıkları görüşmelerin de bittiğini ve her şeyin hazır olduğunu kaydeden Gültak, fakat Büyükşehirden istedikleri yetki devrine olumsuz yanıt aldıklarını dile getirdi. Sözlerini, “Tabi yetki onlarda, karara saygı duyuyoruz” diyerek sürdüren Gültak, “İddia odur ki, Büyükşehir Belediyesinin de bir proje başlattığı söyleniyor. Muhalefetin güzel yanı da bu. Eğer biz Çamlıbel’e ilk günden bu yana bu kadar değer vermeseydik, ayda birkaç kez toplantı yapmasaydık, Çamlıbel bu kadar gündeme gelmezdi. İşte Millet Bahçesi, işte Marina. Bu projelerin hepsi hayata geçiyor. Emniyet müdürünün lojmanı değişiyor. Yıllarca kaderine terk edilmiş Atatürk büstünü yeniledik. Biz üzerimize düşenleri yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.
“Yeter ki Çamlıbel kazansın”
Büyükşehir Belediyesinden gelen yanıtta, cadde ile ilgili kendilerinin de bir proje hazırlandığı yönünde olduğunu söyleyen Gültak, "Biz buna üzülmeyiz, tersine seviniriz. Sonuçta yeter ki, Çamlıbel kazansın. Burada siyasi bir beklentimiz yok. Çamlıbel esnafı ve mahalleli kazansın istiyoruz. Akdeniz veya Büyükşehir yapmış, hiç önemi yok. Zira eğer bu proje yapılırsa, hepimizin içinde emeği olacak. Bu durumu bir mektupla da siz değerli esnaflarımız ve Çamlıbel sakinleri ile paylaşacağım. Akdeniz Belediye Başkanı olarak ben yine yanınızdayım, Çamlıbel için emrinizdeyim. Her şeyi hazır olan bu projeyi hayata geçiremeyeceğim için üzgünüm. Ama ben suçlu değilim, onu bilmenizi isterim. Bundan sonra sizin yapmanız gereken, bize yollanan bu cevabi yazıyı alıp, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne gidip, ‘Sizin projeniz nedir, ne zaman hayata geçireceksiniz?’ diye sormanız gerekiyor. Önümüzdeki aylarda bu proje hayata geçirilmez ise Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de gündeme getireceğim” diye konuştu.
“Yetki devri istenen diğer 3 cadde için de talep reddedildi”
Hamam Sokağında 2 cadde ile Zafer Çarşısının bir caddesi için istedikleri yetki devrine de Büyükşehir Belediyesinden olumsuz yanıt aldıklarını kaydeden Gültak, “Kasaplar Çarşısı, Balık Pazarı, Bit Pazarı, Hamam Sokağı yakışmıyor. Tabi bu sorunlar şimdinin sorunları değil. 2025 yıldır buralar hep aynı. Çankaya İlkokulu, 2002’den beri boş. Kimse lafını etmedi. Ben geldim bir laf ettim, bir sürü iddia yayıldı. Ticarete çevriliyormuş, okul yıkılıyormuş. İstemediğiniz kadar yalan yayıldı ortalığa” şeklinde konuştu.
“Çankaya İlkokulu kreş olacak”
Çankaya İlkokulunu, Akdeniz Belediyesi Kreşi yapacaklarını kaydeden Gültak, şöyle konuştu; “Ben o okuldan mezunum, nasıl yıkarım? Sit alanı ayrıca. Yıkılsa bile siz oraya 510 kat veremezsiniz. Mücadelemiz devam edecek. Eylül ayı meclisinde, hem Çamlıbel’i hem Hamam Sokağı ve Bit Pazarını gündeme getireceğim, yetki vermediklerini başkana bildireceğim. Çamlıbel esnafı ve sakinleri olarak da sizlerden ricam, bu konuda sizlerin de hakkınızı aramanız.”
Başkan Gültak, konuşmasının ardından, Çamlıbel esnafı ve sakinlerinin bir takım konularda dile getirdikleri taleplerini, öneri ve şikâyetlerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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