Otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tarsus Mersin otoyolu Batı gişeleri yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kubilay Cem Göktürk yönetimindeki 06 S 9112 plakalı Renault Clio marka otomobil, otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Takla atan araçta yaralanan Kubilay Cem Göktürk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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