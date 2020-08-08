Mersin’i İç Anadolu Bölgesine bağlayan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mersin’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, SilifkeMut karayolunun 7. kilometresinde, meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Gece geç saatlerde meydana gelen toprak kaymasında 2 iş makinesi toprak altında kaldı. Olayın geç saatlerde meydana gelmesi olası bir faciayı önlerken, yolun tamamen ulaşıma açılması için uzun bir süreye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Kapanan ve tehlike oluşturan yolda trafik ekipleri önlem alırken, karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.