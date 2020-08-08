Park halindeki 2 iş makinesi heyelanda toprak altında kaldı

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ve Mut ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda, yol genişletme çalışmalarının sürdüğü bölgede heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken, park halindeki 2 iş makinesi toprak altında kaldı.

Mersin'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan SilifkeMut karayolunun yol genişletme çalışması yapılan 7'nci kilometresinde gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Bu sırada park halinde bulunan 2 iş makinesi yola akan tonlarca toprak ve kaya parçalarının altında kaldı. Yol ulaşıma kapandı.

Trafik ekipleri bölgede önlem alırken, karayolları ekipleri ise yolun açılması için çalışma başlattı. Yolun tamamen ulaşıma açılması için yaklaşık 4 günlük bir süreye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke MERSİN,(DHA)

2020-08-08 10:52:52



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