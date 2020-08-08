'Telefon Tilkisi' lakaplı hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde 'Telefon Tilkisi' lakabı ile anılan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.
Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tömük Mahallesi'nde cep telefonu hırsızlık olaylarının arttığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye adı. İncelemede, 10 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 'Telefon Tilkisi' lakabı ile anılan şüpheli, yakalandı. Şüphelinin üst aramasında hırsızlık malzemeleri, cep telefonları ve 3 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2020-08-08 11:04:43
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