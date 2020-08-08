'Telefon tilkisi' tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir iş yerinden 10 adet cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın 'telefon tilkisi' lakabıyla bilindiği, daha öncede suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Tömük Mahallesinde bir iş yerinden 10 adet cep telefonu çalınmasıyla ilgili bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı 'telefon tilkisi' lakabıyla bilinen şüphelinin yaptığını belirledi. Bunun üzerine şahsı takibe alan ekipler, Tömük Mahallesi'nde şüpheliyi suç üstü yakaladı. Şahsın üstünde arama yapan ekipler, hırsızlık malzemeleri, cep telefonları ve 3 gram esrar ele geçirdi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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