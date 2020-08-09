Seçer: "Vatandaşla konuşmaktan korkmuyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan eminiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: "Vatandaşla konuşmaktan korkmuyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan eminiz"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Eğer siyasetçi olarak vatandaşa gidebiliyorsanız, vatandaşla konuşabiliyorsanız ve mutluysanız iyi yoldasınız, durumunuz da iyi demektir. Ama dışarı çıkamıyorsanız, vatandaşa gitmeye korkuyorsanız bir sıkıntı var demektir. Ben korkmuyorum, yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan eminiz" dedi.

Seçer: "Vatandaşla konuşmaktan korkmuyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan eminiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Eğer siyasetçi olarak vatandaşa gidebiliyorsanız, vatandaşla konuşabiliyorsanız ve mutluysanız iyi yoldasınız, durumunuz da iyi demektir. Ama dışarı çıkamıyorsanız, vatandaşa gitmeye korkuyorsanız bir sıkıntı var demektir. Ben korkmuyorum, yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan eminiz” dedi.
Seçer, ilçe gezilerini Silifke’nin kırsal mahalleleri olan Çaltıbozkır, Uzuncaburç, Ören ve Mara ile sürdürdü. Çaltıbozkır Mahallesi’nde muhtar Ahmet Sarı, Çaltıbozkır Kültür Derneği Başkanı Mehmet Asım Özçalık ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Seçer, “Vatandaşlarımızın yarısı bizi tercih etti ve onların teveccühü ile belediye başkanı olduk. Şu anda benim hayatıma Mersin’e, Mersinli hemşehrilerime hizmetin dışında koyduğum bir şey yok. Aldığımız her nefeste Mersin halkı var. Onların üzüntüsü benim üzüntüm. Onların ıstırabı benim ıstırabım. Kurban Bayramı’nda yaylalarda suyla ilgili bazı sorunlar yaşadık. Bu sorunlar inanın beni vatandaştan daha çok rahatsız etti. Vatandaşlarımız nerede sıkıntı çekiyor oraya gittik. Kaçmadık, gidelim anlatalım dedik. Bizim her şeyimiz vatandaşımız. Onların sağlığı, onların mutluluğu” diye konuştu.
Lavanta tarlasında hasada katıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destek projeleri kapsamında Çaltıbozkır’da üreticilere 43 bin lavanta fidesi verdiklerini belirten Seçer, “Bugün neticesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla bu proje önemli bir proje. Bizim içinde bir ışık oldu. Gelecekte bunu yaygınlaştıracağız. Bir ülke böyle zengin olur, böyle kalkınır. Ziraatta bir ürünü üretmek bir emektir, bir maliyettir. Ama ürün yetişti, bir de bunların pazarlaması var. Doğru bir çeşitle, doğru bir pazarlama ile ekonomiye katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Seçer, daha sonra yetiştirilen lavanta tarlasına geçti ve burada üreticilerle birlikte lavanta hasat etti.
“Sokağa çıkmaktan korkmuyoruz”
Başkan Seçer’in Silifke gezisindeki ikinci durağı Uzuncaburç Mahallesi oldu. Muhtar Halil Ünal ve yurttaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Seçer, “Türkiye’de en geniş coğrafyaya hizmet eden belediyelerden bir tanesi Mersin Büyükşehir Belediyesi. Bizler de bu geniş coğrafyada her noktaya, mümkünse 805 mahallemizde bütün vatandaşlarımıza dokunmak, onlarla sohbet etmek, onların dertlerini, sorunlarını, birebir kendilerinden dinlemek arzusu içerisindeyiz. En az sizler kadar ben de vatandaşlarımla iç içe olmak, onlarla hemhal olmak, onlarla dertleşmek istiyorum ve bundan da mutluyum. Eğer siyasetçi olarak vatandaşa gidebiliyorsanız, vatandaşla konuşabiliyorsanız ve mutluysanız iyi yoldasınız, durumunuz da iyi demektir. Ama dışarı çıkamıyorsanız, vatandaşa gitmeye korkuyorsanız bir sıkıntı var demektir. Ben korkmuyorum, yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan eminiz” şeklinde konuştu.
Tarımda hedef kitle küçük işletmeler
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarım alanında önemli projeler geliştirdiklerini, çiftçiye doğrudan destekler verdiklerini anlatan Seçer, “Tarıma önemli bütçeler ayırmaya devam edeceğiz. Bizim hedef kitlemiz küçük işletmeler. Küçük çiftçi, aile işletmeleri. Büyük çiftçi değil, büyük çiftçi desteğini Ankara'dan alır, Tarım Bakanlığı’nın desteklerinden faydalanır ama belediye hedef kitle olarak küçük çiftçiyi görür. Özellikle Toroslar'ın eteklerinde 300500 metrekare, dönüm bile değil, küçük küçük alanlarda, çünkü buralar hep kayalık, taşlık. Burada insanlar tırnaklarıyla toprağı, taşı temizliyor ve üretim alanı oluşturuyor. Bu çok önemlidir, değerlidir. Biz bunun artmasını istiyoruz” dedi.
Hayvancılık projesi yoksul ailelere umut olacak
Başkan Seçer, bu yıl 60 bin metre sulama borusu dağıtacaklarını, gelecek yıl bu rakamın daha da artacağını belirterek, 60 aileye toplam bin 500 küçükbaş hayvan verilmesine yönelik projenin de bu yıl hayata geçeceğini anlattı. Seçer, her bir aileye 25 küçükbaş hayvan vereceklerini, o ailelerin yetiştireceği hayvanlardan 25’inin de önümüzdeki yıl farklı ailelere verileceğini, projenin kendini genişleterek süreceğini kaydetti. Seçer, “Yani biz tulumbanın ilk suyunu veriyoruz. Tulumba çekmediği zaman bir bardak su dökersiniz su gelir. Bir bardak suyu vereceğiz, 25 hayvanı vereceğiz, yemini vereceğiz, hizmetlerini vereceğiz, o çark dönmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.
“4 bin mezarlık var, standart proje yapacağız”
Yaylalarda yaşanan su sıkıntısının gelecek yıllara taşmaması için her yayla için özel bir içme suyu projesi geliştireceklerini kaydeden Seçer, sulama borusu talepleri konusunda Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın proje bazında destek verdiğini söyledi. Seçer, Mersin genelinde 4 bin mezarlık olduğunu da belirterek, bu mezarlıklar için ortak standart belirleneceğini ve tüm mezarlıkların bakımdan geçirileceğini ifade etti.
“Borçlanmayı 2020 bütçesi yapılırken aldık”
Başkan Seçer, Tekiralanı’ndaki buluşmada, borçlanma yetkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçer, şunları söyledi: “Kasım ayında dedim ki, 2020 yılında bunları yapacağım, gelen param bu. Geriden gelen borçlarım bu. Benim bütçede denkliği sağlamak için 250 milyon lira borçlanmaya ihtiyacım var. 2 milyar 250 milyon bütçe yapmışım, 2 milyar 250 milyon denkleştireceğiz borç kaydetmişim. Bütçe onaylanmış şimdi o onaylanan bütçenin borçlanma yetkisi bana verilmiyor. Hani diyorlar ya ‘Efendim nereye harcayacağını anlatmıyor.’ Ya sen işini bilmiyorsan, sen oraya boşuna gelmişsen ben sana ne diyeyim? Sana anlatmışız. Bütçe ne bilmiyorsun. Yatırım programı ne bilmiyorsun. Stratejik plan ne bilmiyorsun. Belediye başkanı olmuş bilmiyor. Efendim ne yapacaksın? Yapacağımı sana orada gösteriyorum işte. Amaç üzüm yemek olmalı, bağcıyı dövmek değil. Biz yatırım programına koyduğumuz yatırımları yapacağız. Bizim ilçe belediyeleriyle yarışımız olamaz. Biz onlara yardımcı oluruz. Onların imkanlarının yetersiz kaldığı yerlerde biz onlara yardımcı oluruz.”
“İmar planlarını süratle yapmak zorundayız”
Tüm Mersin’de imar planı sorunu yaşandığına değinen Seçer, “İmar planı yaylalık bölgelerin de sorunu. Şu anda merkezde çalıştığımız bölgeler var. Yine Toroslar, Silifke ve Erdemli'de 1/5000’lik planlar ile ilgili çalışmalarınız var. Yaylalık bölgelerin ayrı sorunları var. Buna bağlı olarak ilçe belediyelerini ilgilendiren 1/1000’lik planlar var. Bütün bunlar önümüzde ve bu işin ciddiyetini biliyoruz. Meclisteki bütün gruplar hem fikir. Tüm meclis üyelerinin ortak noktası, Mersin plansız bir kent, bu planları süratle yapmak zorundayız. Planları da gizli saklı yapmıyoruz. Planlama ofisimiz var, hangi bölgede çalışma yapıyorsak o bölgenin, ilçenin belediye bürokrasisi de oraya davet ediliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus'ta kırsal bölgelerde asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta kırsal bölgelerde asfalt çalışmaları ...
Kupalı, madalyalı organik Eğriçayır balında hasat coşkusu Zengin floralı Eğriçayır Yaylasında son kovanlar açıldı, organik bal dolu petekler sağım için alındı Arıcı ve iş insanı Celal Çay: "Sadece kır çiçeklerinden organik sertifikalı bal üretiyoruz" "Basra sıcakları çiçekleri biraz kuruttu ama yine de yeteri kadar balımız oldu" "Pandemi sebebiyle arı ürünlerine talep ciddi oranda attı"
YEREL HABERLER Kupalı, madalyalı organik Eğriçayır balında hasat ...
Yolcu otobüsü şoförü, 25 bin uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü şoförü, 25 bin uyuşturucu hapla ...
Şifa kaynağı böğürtlen 10 TL'den alıcı buluyor
YEREL HABERLER Şifa kaynağı böğürtlen 10 TL'den alıcı buluyor
Yolcu otobüsü şoförü 25 bin adet uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü şoförü 25 bin adet uyuşturucuyla ...
Lütfi Elvan, 'Mersin Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Lütfi Elvan, 'Mersin Millet Bahçesi'nde incelemelerde ...
Elvan: "Lübnan için elimizden gelen desteği vereceğiz" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: "Bu kadar acı yaşamış bir ülkeye destek vermek Mersinliler adına gurur verici diye düşünüyorum"
YEREL HABERLER Elvan: "Lübnan için elimizden gelen desteği ...
Mersin'deki kazada yaralanan 5 askerin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'deki kazada yaralanan 5 askerin tedavisi ...
Durdurduğu otobüse binmedi bakın ne yaptı Otobüsün basamağını ayakkabısını bağlamak için kullanıp ayrılan genç, sürücüyü önce şaşırttı sonra kızdırdı
YEREL HABERLER Durdurduğu otobüse binmedi bakın ne yaptı Otobüsün ...
Anamur'da denize giren kadın kayboldu
YEREL HABERLER Anamur'da denize giren kadın kayboldu
Fuat Oktay'ın açıklamasının ardından gözler Mersin Uluslararası Limanı'na çevrildi
YEREL HABERLER Fuat Oktay'ın açıklamasının ardından gözler Mersin ...
'Telefon tilkisi' tutuklandı
YEREL HABERLER 'Telefon tilkisi' tutuklandı
Mersin'de 361 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 361 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Seyyar işletmede çok sayıda bıçak ele geçirildi
YEREL HABERLER Seyyar işletmede çok sayıda bıçak ele geçirildi
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
YEREL HABERLER Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ...
Oğlu ve torunlarıyla yüzen kadın, akıntıya kapılıp, kayboldu
YEREL HABERLER Oğlu ve torunlarıyla yüzen kadın, akıntıya kapılıp, ...
Büyükler olimpik deneme yarışları ve U18 ferdi bölgesel atletizm şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Büyükler olimpik deneme yarışları ve U18 ferdi ...
2 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER 2 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu saldırının ...
Mersin'de 'yeni normalleşme sürecinde psikopatolojik risk etmenleri' eğitimi
YEREL HABERLER Mersin'de 'yeni normalleşme sürecinde psikopatolojik ...
'Telefon Tilkisi' lakaplı hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 'Telefon Tilkisi' lakaplı hırsızlık şüphelisi ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara ‘Taş Boyama Atölyesi’
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara ‘Taş ...
Büyükler Olimpik Deneme Yarışları ve U18 Ferdi Bölgesel Atletizm Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Büyükler Olimpik Deneme Yarışları ve U18 Ferdi ...
Park halindeki 2 iş makinesi heyelanda toprak altında kaldı
YEREL HABERLER Park halindeki 2 iş makinesi heyelanda toprak altında ...
Aratos’un anıt mezarını gün yüzüne çıkarmak için kazı çalışmaları başladı İnsanlık tarihinin en önemli filozoflarından ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un, Mersin’in merkez Mezitli ilçesindeki anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Aratos’un anıt mezarını gün yüzüne çıkarmak için kazı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X