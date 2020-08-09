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Tarsus'ta kırsal bölgelerde asfalt çalışmaları sürüyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus'a bağlı kırsal mahalleleri bir birine bağlayan grup yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Tarsus'ta kırsal bölgelerde asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus’a bağlı kırsal mahalleleri bir birine bağlayan grup yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla özellikle kırsal mahalle yollarında asfaltlama çalışmalarına ağırlık veren ekipler, uzun yıllardır çözüm bekleyen ve bölgede yaşayan vatandaşlar için sorun oluşturan Tarsus’a bağlı kırsal mahalleler olan Pirömerli, Dorak, Tepetaşpınar, Boztepe ve Böğrüeğri’ni bağlayan grup yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.
Söz konusu grup yolunda günlerce zemin düzenleme, sıkılaştırma, genişletme, şarampol açma ve yer yer dolgu çalışması yapan ekipler, yaklaşık 15 kilometrelik yolda çift kat sathi kaplama faaliyeti yürüttü.
Boztepe Mahalle Muhtarı Kenan Toros, grup yolunun asfaltlanmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, Büyükşehir Koordinatörü Ali Boltaç’a ve ekip amirlerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Yolda özellikle kış aylarında doğal afetlerden dolayı ciddi yıpranmalar yaşandığını belirten Tepetaşpınarı Muhtarı Mehmet Ali Demir ise “Grup yolunda gerçekten çok ciddi yıpranmalar ve çukurlar vardı. Büyükşehir ekipleri gayretli çalışmayla sorunları ortadan kaldırdı ve yolumuzu asfaltladı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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